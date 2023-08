Los 10 estrenos de agosto que no te puedes perder: de ‘Hearstopper’ a lo último de ‘Star Wars’

El verano llega al mes más repleto de estrenos. Agosto nos va a quitar el mal sabor de boca de julio, que no tuvo grandes estrenos relevantes (hablando de series, porque en el mundo del cine tenemos el fenómeno Barbenheimmer), y trae un buen puñado de regresos dignos de ser vistos. Porque sí, porque agosto va a ser el mes de las vueltas más esperadas. Además del final de ‘And just like that…’, con el cameo más deseado por los fans de la serie. Netflix, Disney Plus o Prime Video se coronan como plataformas con más estrenos este mes.

Agosto comienza con la temporada 2 de ‘Heartstopper’, una nueva tanda de episodios que nos trae de vuelta a Nick y Charlie a Netflix. Una de las series LGTBI más importantes de los últimos años con un fandom que la ha empujado a ser renovada por dos temporadas más tras su estreno. Pero no será el único regreso que nos espera este mes. Entre las series de agosto también destaca la vuelta de Charles, Oliver y Mabel, los investigadores más divertidos de Disney, en ‘Solo asesinatos en el edificio’.

Y no es el único regreso que nos espera. También volvemos a los fogones de ‘The Bear’, a las tramas de misterio juvenil de ‘Cruel Summer’ y al mundo de Star Wars con la primera serie protagonizada por Ahsoka, a la que conocimos en ‘The Mandalorian’.

Calendario de series en agosto

Heartstopper (Temporada 2)

Sinopsis: En los nuevos episodios, Nick y Charlie se esfuerzan por sacar adelante su nueva relación, Tara y Darcy afrontan desafíos imprevistos, y Tao y Elle intentan averiguar si podrían llegar a ser algo más que amigos. ¿Qué les deparará la vida, el amor y la amistad en esta nueva etapa? ¿Y cómo se las apañarán con los inminentes exámenes, un viaje escolar a París y la planificación del baile de fin de curso? La pandilla tendrá que hacer auténticos malabares para poder con todo.

Después de convertirse en uno de los fenómenos editoriales más importantes de los últimos años, ‘Heartstopper’ regresa un año después a Netflix con una nueva tanda de episodios en los que seguiremos explorando la relación de Nick y Charlie. Kit Connor y Joe Locke y se han convertido en auténticas estrellas gracias a la serie. Incluso ambos han fichado por el universo Marvel (bueno, por ahora Joe Locke, lo de Kit Connor aún está por confirmarse).

Olivia Colman también regresa en esta nueva temporada. Y las expectativas son brutales. En esta temporada viajarán a París y conoceremos mucho más, no solo sobre los protagonistas sino sobre el plantel de secundarios. Y ojo, que aún quedará una tercera temporada. ¿Conseguirá hacer números suficientes para que Netflix nos dé una temporada 4?

Fecha de estreno: 3 de agosto

Plataforma: Netflix

Las flores perdidas de Alice Hart

Sinopsis: Alice Hart, a los 9 años, pierde trágicamente a sus padres en un misterioso incendio, tras lo cual se va vivir con su abuela June a la granja de flores Thornfield, donde se entera de que hay más secretos alrededor de su pasado y el de su familia. Enmarcado en el paisaje natural de Australia, y con las flores silvestres y plantas autóctonas como medio para expresar lo inexpresable, este drama familiar abarca varias décadas. A medida que crece, el viaje de Alice alcanzará un clímax emocional en el que se encontrará luchando por su vida contra el hombre al que ama.

Sigourney Weaver, Asher Keddie, Leah Purcell, Frankie Adams, Alycia Debnam-Carey, Alexander England y Charlie Vickers. Un reparto casi completamente encabezado por mujeres. Pero fijémonos en el primero de los nombres. Sigourney Weaver. La actriz regresa al mundo televisivo tras ‘Political Animals’ dispuesta a entregarse en cuerpo y alma en esta serie australiana dirigida por Glendyn Ivin.

La serie está basada en la novela homónima de Holly Ringland, que ya fue adaptada al cine, y ahora llega en formato miniserie. Los siete episodios se estrenarán en Prime Video y es una firme contendiente para todos los premios importantes de la temporada. Siempre y cuando se puedan llevar a cabo, porque la huelga sigue presente…

Fecha de estreno: 4 de agosto

Plataforma: Prime Video

Volver a caer

Sinopsis: Anna Montes de Oca es una importante clavadista mexicana, ganadora de una medalla de oro olímpica. Tras años de éxito deportivo, Anna encontró estabilidad al conocer al que ahora es su marido, presidente del Comité Olímpico de México. Pero algo en su relación parece estar enfriándose, y ya se sabe que las familias ideales son todas parecidas, mientras que las familias infelices lo son cada una a su manera. La vida de Anna da un giro inesperado cuando se enamora de Vico, un joven músico al que conoce por casualidad. Su relación se estrecha sin remedio hasta límites a los que Anna no creía poder llegar y ambos deben afrontar las consecuencias personales de su aventura…

Maxi Iglesias sigue dando muestras del gran actor en el que se ha ido convirtiendo con el paso de los años. En esta ficción firmada (y filmada) en México, ‘Volver a caer’ adapta ‘Anna Karenina’, el clásico de León Tolstói, a una época más contemporánea. Los 6 episodios además correr a cargo del director Hari Sama.

Además de Maxi Iglesias, también encontramos a Kate del Castillo, que produce la serie. Y el resto del reparto lo completan Rubén Zamora como Jandro, el marido de la protagonista, Lucía Gómez-Robledo como Kiti, Edwarda Gurrola como Dolly, Martín Altomaro como Óscar y Daniel Tovar como Levin.

Fecha de estreno: 6 de agosto

Plataforma: Movistar Plus

Solo asesinatos en el edificio (Temporada 3)

Sinopsis: La tercera temporada sigue a Charles (Steve Martin), Oliver (Martin Short) y Mabel (Selena Gomez) mientras investigan un asesinato que ha tenido lugar en un espectáculo de Broadway. Ben Glenroy (Paul Rudd) es una estrella de Hollywood cuyo debut en Broadway se ve interrumpido por su repentina muerte. Con la ayuda de Loretta Durkin (Meryl Streep), el trío protagonista se embarca en su investigación más difícil hasta la fecha, mientras Oliver intenta desesperadamente rearmar el espectáculo. ¡Arriba el telón!

¡Por fin volvemos al Arconia con ‘Solo asesinatos en el edificio‘! Una de las sorpresas del primer año de Disney Plus fue esta serie protagonizada por Steve Martin, Martin Short y Selena Gómez. Sus investigaciones en uno de los edificios residenciales más famosos de New York nos dieron dos primeras temporadas magníficas, repletas de misterio y comedia a partes iguales. Tanto es así que en la temporada 2 se unieron al reparto Amy Schumer y Cara Delevigne. Esta tercera temporada contará con otras dos caras muy conocidas: Meryl Streep y Paul Rudd.

Aunque tampoco tenemos muy claro por dónde irán los tiros (el final de la temporada 2 nos mostraba un salto temporal de un año), lo cierto es que hace que el regreso sea mucho más divertido y placentero. Los tres protagonistas siguen ejerciendo de productores ejecutivos. Y estamos deseando verlos juntos de nuevo, porque son maravillosos. Desde aquí pedimos que, cuando se acabe la huelga, presenten todos los premios habidos y por haber.

Fecha de estreno: 8 de agosto

Plataforma: Disney Plus

Moving

Sinopsis: Kim Bong-Seok, Jang Hee-soo y Lee Gang-hoon van al mismo instituto. Parecen estudiantes normales, pero tienen habilidades especiales heredadas de sus padres. Kim Bong-seok tiene la capacidad de volar, mientras que Jang Hee-soo posee excelentes habilidades atléticas y es capaz de recuperarse rápidamente de heridas, como disparos o puñaladas. Lee Gang-hoon tiene un poder y una velocidad asombrosos. Estos tres estudiantes intentan ocultar sus habilidades especiales a los demás, a la vez que sus padres luchan por evitar que sean utilizados por otras personas.

La serie lleva en desarrollo desde 2021, que es cuando fue anunciada como el primer k-drama de Disney. Dirigida por Park In Je, cuenta en su reparto principal con varias de las principales estrellas surcoreanas: Han Hyo Joo, Jo In Sung, Cha Tae Hyun, Kim Seung Kyun y Ryu Seung Ryong. ‘Moving’ está basada en el webtoon homónimo de Kang Full. Y no es la primera vez que nos llegan series coreanas basadas en webtoons famosos. Ahí tenemos los ejemplos de ‘Estamos Muertos’ o ‘El Caballero Negro‘ en Netflix.

Serie de superhéroes con toques de mucha fantasía y, presumiblemente, uno de los temas favoritos de las ficciones surcoreanas: la lucha de clases. Llega el 9 de agosto con 7 episodios estrenados de golpe, a los que se irán sumando 2 semanales hasta un total de 20.

Fecha de estreno: 9 de agosto

Plataforma: Disney Plus

Cruel Summer (Temporada 2)

Sinopsis: Ambientada en un idílico pueblo costero del noroeste del Pacífico, la segunda temporada de Cruel Summer cambia de protagonistas y sigue el ascenso y la caída de una intensa amistad adolescente. Abordando la historia desde tres líneas temporales distintas en torno al Y2K, esta temporada da giros y vueltas mientras sigue la amistad entre Megan, Isabella y Luke, el triángulo amoroso que floreció y el misterio que impactó todas sus vidas en el futuro.

Desde aquí seguiremos insistiendo siempre que tengamos ocasión para que veáis ‘Cruel Summer’, una de las mejores series de todo el catálogo de Prime Video. Lo que nadie sabíamos es que se iba a convertir en una serie antológica. Solo esperamos que esta segunda temporada este a la altura de la primera, que fue sorprendente y brillante. En esta nueva tanda de episodios, cambian los actores, los personajes y la historia, pero parece que se mantendrá el misterio juvenil y los múltiples giros de guión.

Sadie Stanley, Lexi Underwood, Griffin Gluck, KaDee Strickland, Lisa Yamada, Sean Blakemore, Paul Adelstein y Braeden De La Garza. Todos ellos serán los protagonistas de esta nueva entrega que, si todo va bien, podría ampliarse a más temporadas.

Fecha de estreno: 11 de agosto

Plataforma: Prime Video

The Bear (Temporada 2)

Sinopsis: Carmy, Sydney Adamu y Richard ‘Richie’ Jerimovich trabajan para transformar su asqueroso local de sándwiches en un lugar de otro nivel. Mientras desmantelan el restaurante hasta los huesos, el equipo emprende sus propios viajes de transformación, cada uno obligado a confrontar el pasado y considerar quiénes quieren ser en el futuro. Por supuesto, resulta que lo único más difícil que administrar un restaurante es abrir uno nuevo, y el equipo debe hacer malabarismos con la insensata burocracia de permisos y contratistas con la belleza y la agonía creativa de la planificación del menú.

«Casi parece que la primera temporada fuera una especie de ‘vamos a ponernos al día’, y que la segunda es como si la serie empezara de verdad, una vez que hemos conocido a todo el mundo y visto su historia«. Así ha definido Christopher Storer, el showrunner de la serie, a la nueva temporada de ‘The Bear‘. Obviamente vuelve Jeremy Allen White, después de haber ganado el Globo de Oro a Mejor Actor por la primera temporada de la serie.

Además de Allen White, nos encontraremos en el reparto con Ayo Edebiri y Ebon Moss-Bachrach, Abby Elliott, Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas, Matty Matheson, Edwin Lee Gibson y Oliver Platt. Hay muchas ganas de volver a la sandwichería. Y sobre todo tras el final de la temporada 1. Ahora seguiremos a Carmen «Carmy» Berzatto y a sus compañeros para tratar de conseguir que la sandwichería se convierta en un restaurante de alto nivel. Y ojo, que uno de los episodios está repleto de cameos impresionantes.

Fecha de estreno: 16 de agosto

Plataforma: Disney Plus

El elegido

Sinopsis: Jodie, un niño de doce años de Baja California, México, de pronto descubre que tiene poderes parecidos a los de Jesús: puede convertir el agua en vino, hacer caminar a los lisiados y, tal vez, ¡hasta resucitar a los muertos! Mientras los líderes evangélicos y los yaquis del pueblo intentan que use sus poderes para salvar a la humanidad, todo lo que Jodie quiere hacer es impresionar a la chica que le gusta y enfrentarse a sus hostigadores. A medida que Jodie lucha y acaba aceptando su destino, todo se descontrola cuando descubre la verdad en torno a su identidad.

Esta nueva serie de Netflix se basa en la trilogía de cómics de ‘American Jesus’ de Mark Millar. Llega a Netflix este mes de agosto y sí, sé que lo decimos mucho, pero la expectación está por las nubes. Bobby Luhnow, Dianna Agron, Lilith Curiel, Juanito Anguamea, Jorge Javier Arballo, Alberto Pérez-Jacome, Patricio Serna Meza, Carlos Bardem, Alfonso Dosal, Sofía Sisniega, Eileen Yáñez y Tenoch Huerta. Sí, este último quizá os suene por haber dado vida a Namor en ‘Wakanda Forever’.

Los guiones de esta serie apocalíptica corren a cargo de Jorge Dorantes, Kevin Rodriguez, Iturri Sosa, Tina de la Torre, Everardo Gout y Leopoldo Gout. La adaptación ha sido un trabajo arduo y largo por parte de Netflix, porque han querido añadir muchos elementos de la cultura mexicana a la historia.

Fecha de estreno: 16 de agosto

Plataforma: Netflix

Ahsoka

Sinopsis: Ahsoka Tano (Rosario Dawson) emprende un viaje en búsqueda del Almirante Thrawn, con la esperanza de que eso la ayude a encontrar al desaparecido Ezra Bridger, el joven Jedi que había desaparecido junto a Thrawn años atrás.

El universo creado por Star Wars en Disney Plus cada vez es más grande. Lo que comenzó como una aventura con ‘The Mandalorian‘ ya nos ha dado tres temporadas de esta, más ‘Andor‘, ‘El Libro de Boba Fett’, ‘Kenobi‘ y ahora llega ‘Ahsoka’. Todas estas series están destinadas a unir huecos y resolver incógnitas entre las películas. Y, en este caso, unir una de las series de animación más reivindicables como es ‘Star Wars Rebels’, al canon general. Ya sabemos los prejuicios que hay en torno a las series animadas.

Aquí nos reencontraremos con Rosario Dawson que vuelve a dar vida a la Jedi Ahsoka Tano. Esta buscará a Ezra Bridger, otro Jedi que desapareció junto al malvado Almirante Thrawn, llamado a ser el gran villano de las próximas películas de la saga. Una serie muy esperada. Solo deseamos que cumpla las expectativas y no le pase como a ‘Kenobi’, que no satisfizo a nadie y supuso una gran decepción para los fans de Star Wars.

Fecha de estreno: 23 de agosto

Plataforma: Disney Plus

One Piece

Sinopsis: La Gran Era de la Piratería: Una era empleada en la búsqueda del ‘One Piece’. El tesoro oculto por el único «Rey de los Piratas» de la historia, Gold Roger. Son incontables los piratas que ondean sus banderas y luchan por su reconocimiento… así es esta era. Esta serie relata las aventuras y desventuras de uno de esos piratas, Monkey D. Luffy, quien accidentalmente de pequeño, comió una Fruta del Diablo, en particular una Gomu Gomu no Mi que hizo que su cuerpo ganara las propiedades físicas de la goma, convirtiéndose en el hombre de goma. Luffy, después de dicho suceso, decide que se convertirá en el próximo Rey de los Piratas y para ello, deberá encontrar el ‘One Piece‘.

No solo es el manga más vendido de la actualidad, sino uno de los más vendidos de la historia. Eichiro Oda, el creador, ha sido uno de los consultores de la serie. Y mientras el anime lleva ya más de 1000 episodios, ahora llega en formato live action a Netflix. Sí, es verdad que luce todo un poco ‘gente haciendo cosplay’. Pero aun así, las ganas para ver esta adaptación son enormes. No sabíamos cuánto necesitábamos unos piratas hasta que vimos el tráiler.

«Hemos estado trabajando con Netflix y Tomorrow Studios en el enorme proyecto que supone la adaptación de la serie a acción real. ¿Cuántos años han pasado desde que se anunció, verdad? ¡Lo sé, lo sé! Pero podéis tener la seguridad de que se ha ido progresando de forma constante«, explicó Oda para promocionar la adaptación.

Fecha de estreno: 31 de agosto

Plataforma: Netflix