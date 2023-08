‘Fiesta’ rescata la profética entrevista de Rodolfo Sancho que causa estupor tras el caso de Daniel

Este sábado 19 de agosto se cumplen 14 días desde que saliera a la luz que Daniel Sancho, el hijo de Rodolfo Sancho había sido detenido en Tailandia tras confesar el asesinato y descuartizamiento de Edwin Arrieta. Mucho se ha hablado desde entonces sobre los motivos que le habrían llevado a cometer tal atrocidad y cómo ha afectado a sus padres Rodolfo y Silvia Bronchalo, a toda su familia, su novia y sus amigos.

Todo este caso también ha hecho que se hayan rescatado entrevistas de Rodolfo Sancho mostrándose orgulloso de su hijo Daniel. Pero este sábado, ‘Fiesta‘ ha dado un paso más allá al recuperar una entrevista del actor de ‘El ministerio del tiempo’ en la que hablaba de lo que más miedo le daba en la vida.

«Parece que fue profético, pero en una entrevista que hizo hace tiempo para promocionar uno de sus trabajos cinematográficos que lo que más miedo le daba en su vida era perder el control de la mente», destacaba Frank Blanco. «Quién le iba a decir que su vida se ha convertido hoy precisamente en uno de sus mayores miedos pensando en su hijo», añadía antes de dar paso a las imágenes en las que Rodolfo Sancho confesaba ese miedo.

Así, en la entrevista, Rodolfo Sancho aseguraba que «lo que más miedo me da realmente es la pérdida de control de la mente de uno mismo». «Miedo me da eso, que algo esté manipulando tu mente para que hagas cosas que tú no has decidido hacer», explicaba el intérprete en dicha entrevista.

«Parece premonitorio casi que dijera eso», soltaba María Verdoy al volver del vídeo. Y es que mucho se ha hablado de si Daniel Sancho se había visto obligado a confesar el crimen o a cometerlo por miedo o por estar bajo algún tipo de efecto. «No tiene nada que ver. Una cosa es los trastornos obsesivos que es donde tienes ideas constantes de que vas a perder el control y hacer daño a alguien y otra muy distinta que personas que son psicópatas criminales tienen una planificación», explicaba por su parte la psicóloga Lara Ferreiro.