El lapidario calificativo que usa ahora Marta Riesco contra Antonio David: «Es un…»

Ha estallado la guerra entre Marta Riesco y Antonio David Flores. La periodista está cansada de callar y ha brotado como nunca antes lo había hecho contra el que hasta hace poco era su pareja. Y la verdad es que motivos tiene, pues todo ha llegado después de que el malagueño diera a entender en su canal de YouTube que su relación había sido el mayor «error de su vida».

«Quiero deciros que yo también me he equivocado. Que no soy perfecto. He cometido los fallos más grandes en estos tres últimos años. Pero la vida está para aprender de los errores y si tienes salud poder enmendarlos», ha asegurado el padre de Rocío Flores en su canal.

Una usuaria de Twitter etiquetaba a Marta Riesco en el vídeo en cuestión, acompañado del siguiente texto: «Marta Riesco dice que eres el error más grande de su vida». «Imagínate», le respondía la exreportera de ‘Fiesta‘ y ‘El programa de Ana Rosa’.

La guerra acababa de estallar. La periodista comenzó a retuitear mensajes como «que mala suerte ha tenido Marta al enamorarse de Antonio David, cuanto daño le está haciendo, ojalá pase página pronto y vuelva la Marta de antes». «Exacto. Nunca dio la cara por ella, no sé cómo Marta volvió a Málaga con él después de dejarla dos semanas sola tras su despido, siempre fue un cobarde», retuitaba Riesco de otra usuaria de la citada red social.

La periodista, arrepentida de su relación: «Hizo que mi madre enfermarse»

Tras compartir estos mensajes, la reportera decidía escribir uno de su puño y letra: «He sentido que en estos casi tres años de relación, jamás dio la cara por mí. Jamás me defendió. Me dejó sola y perdida solo por guardar su cara públicamente».

A eso de las cinco y media de la mañana, Marta Riesco continuaba con sus publicaciones. Muy enfadada, escribía lo siguiente: «Antonio David Flores si tú te arrepientes de tus decisiones, imagínate yo; que he perdido mi trabajo y he hecho que mi madre enfermase. Yo también quiero decirte que me equivoqué. Tanto yo como toda mi familia nos tragamos las mentiras y todo lo que decías y les decías que me amabas. Y que tú relación estaba rota desde hace casi tres años. El mismo tiempo que llevas conmigo».

La periodista no ha dejado de mencionarle en Twitter, y ha revelado que después de su despido estuvo completamente sola: «Tras mi despido, estuve dos semanas sola en mi casa pidiendo que viniera a apoyarme. Jamás vino. Suerte que mi familia me acompañó a todos los trámites».

Marta Riesco tacha a Antonio David Flores de «sinvergüenza»

No contenta con esto, Marta Riesco echaba en cara a Antonio David que durante su relación, ella tuvo a todo el país en contra. «He perdido mi trabajo, mis amigos, mi vida por defenderte mientras tú y la que decías públicamente que era tu mujer me destrozabais mentalmente. Todo por no reconocerme públicamente», escribía.

«Nadie debería consentir que la vejen de esta manera. El error mío, haberle puesto por delante de mi carrera y de mí misma», lamenta. Además, le advierte y le deja claro que nunca «volverás a menospreciarme».

Tras este desahogo, un usuario le comentaba: «Madre mía, madre mía. Pero cómo no se va a arrepentir si has utilizado a sus hijas para dañarlo públicamente a él. ¿Qué quieres ser una ‘Carrasco 2’? Anda supéralo wapa, que ni por asomo serás nunca como Olga». A lo que la periodista respondía: «No, nunca seré como ella».

Marta acababa sus mensajes a eso de las 6-7 de la madrugada. Y lo hacía con un último y demoledor mensaje hacia su expareja: «Antonio David es un sinvergüenza. Si ha sido capaz de hablar con la persona que me estaba haciendo daño y creerla, ¿de qué no será capaz?», sentenciaba.

