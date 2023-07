El inimaginado proyecto de Marta Riesco tras ser despedida de Mediaset: «Que os den»

Fue el pasado mes de marzo cuando Marta Riesco fue despedida fulminantemente de Mediaset. Un despido por el que llegó a denunciar a Telecinco y cuyo juicio está pendiente de celebrarse. Además, a este varapalo profesional se le unió su ruptura poco después de Antonio David Flores. Dos duros golpes de los que aún se está recuperando.

Sin embargo, ahora hemos sabido que la que fuera reportera de ‘El programa de Ana Rosa’ y ‘Fiesta’ tiene nuevo trabajo. Aunque no precisamente en España, sino en Argentina. Así lo ha anunciado ella misma a través de sus redes sociales, donde es muy activa. «Voy a ser columnista», comunica Marta Riesco a través de sus storys de Instagram.

Muy ilusionada ante esta nueva oportunidad laboral, la exnovia de Antonio David Flores reconoce estar aún en shock. «¿Os preguntareis qué hago escribiendo ahí?», formula a sus seguidores. Todo comenzó cuando la periodista se reunió con el equipo de Iberoshow, el medio en el que ya está trabajando, con los que tuvo un primer contacto a través de una videollamada.

Así fue el fichaje de Marta Riesco por un medio argentino

La química entre ambas partes fue tal que este mismo domingo 30 de julio se estrenará como columnista. Así lo ha explicado la propia Marta Riesco a sus seguidores de Instagram: «Un día la cúpula se reúne, hacemos una videollamada. Veo que se conectan como 5 personas, me dicen que han hecho un estudio con Google basándose en las búsquedas sobre mí. Me dan los datos, me los envían. Flipaba porque no sabía que en Argentina podía interesarles».

«Me proponen algo que me hace mucha ilusión a la vez que mucha gracia. Es una columna íntima hablando de mis sentimientos y que tengo libre albedrío para hablar lo que quiero. Ser más Marta Riesco que nunca. Me apasiona escribir y la verdad es que dije que sí. Hay que abrir nuevos caminos, me apetece mucho escribir sobre lo que me está pasando», prosigue la reportera.

Además, cree que de esta forma «puedo ayudar a mucha gente. Que encontraréis otra faceta. Mi primera columna saldrá el domingo, es muy íntima… hablo de bastantes cosas. Me he centrado en el viaje a Tenerife en el que me ha dado tiempo a pensar en muchas cosas».

Su mensaje a los haters: «Que os den»

Aunque empezar a trabajar fuera de España da cierto vértigo, Marta Riesco está encantada. Por tal motivo, también tiene un mensaje para todas esas personas que decían que «estaba acabada»: «Que os den, pero bien. Quedan muchas cosas y creo que la mayor parte de las cosas que estoy consiguiendo y que voy a conseguir se las debo a las redes sociales y a mi Instagram. Si hiciera caso a aquellas voces oscuras que me decían que era una friki y que se me había acabado la carrera hoy no estaría aquí».

Ahora solo quiere centrarse en disfrutar de la vida y de su trabajo, aunque sea fuera de España. Ya que, como ella misma dice, «no hay que tener miedo». Una frase que lleva tatuada a fuego y que intenta poner en práctica día a día.