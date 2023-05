Marta Riesco no nombra a Antonio David pero lo que publica va contra él y es tremendo

Los últimos meses no han sido nada fáciles para Marta Riesco. A su despido de la productora Unicorn, donde llevaba años trabajando, se sumó su ruptura con Antonio David Flores, de la que culpó directamente a la hija de éste, Rocío Flores. Ahora, la periodista ha desvelado que su expareja quiere volver con ella.

La que fuera reportera de ‘El programa de Ana Rosa‘ y ‘Fiesta’, a través de sus stories de Instagram, ha dado a entender que el malagueño estaría intentado retomar su relación. «Ojalá dejase de intentar volver contigo cuando estás rehaciendo tu vida y cuando estás intentando arreglar el tsunami que ha creado en ti y en tu entorno», ha escrito Marta Riesco.

De esta forma, la periodista también deja entrever que ella tiene las cosas muy claras y en este momento, no desea una reconciliación con Antonio David Flores. «Querer y amar a alguien no es llorar pidiendo nuevas oportunidades. Querer y amar a alguien es dejar que siga su camino cuando sabes que la has herido para siempre», ha añadido. Y es que, la ruptura se produjo en un momento en el que ella estaba especialmente vulnerable, pues se acababa de quedar sin trabajo.

Marta Riesco culpó directamente a Rocío Flores de la ruptura

A esto hay que sumar que, según la reportera, intervinieron terceras personas. Pues al confirmar la noticia de la separación, lanzó un demoledor dardo a Rocío Flores: «Espero que estés feliz, ya has conseguido lo que querías». No obstante, cabe recordad que esta no es la primera ruptura de la pareja, pues hace un año, Marta Riesco ya anunció entre lágrimas que había decidido romper con el ex guardia civil después de que éste le diera plantón en su fiesta de cumpleaños. Sin embargo, semanas después ella misma comunicó que le había dado una segunda oportunidad.

Por su parte, tanto Antonio David como Rocío Flores, dan la callada por respuesta. Ninguno de los dos se ha manifestado públicamente sobre las palabras de la reportera, ni sobre los ataques de ésta a la joven. El malagueño continúa con su canal de YouTube, donde prosigue con sus constantes ataques a Rocío Carrasco, a ‘La Fábrica de la Tele’ y a todos cuantos trabajan en la productora. ¿Tendrá algo que decir sobre esta insinuación de su expareja? ¿Se acabarán dando una nueva oportunidad? Como se suele decir en estos casos, solo el tiempo lo dirá.