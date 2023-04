Marta Riesco comunica su ruptura con Antonio David y señala directamente a Rocío Flores

Marta Riesco y Antonio David Flores ya no son pareja. Así lo ha anunciado la que fuera reportera de ‘El programa de AR‘ y ‘Fiesta’ a través de sus storys de Instagram. Además, en el anuncio, Marta aprovecha para lanzar un recado a Rocío Flores.

Así, tal y como asegura Marta Riesco en un primer story, su relación con Antonio David Flores ha terminado esta misma noche. «Quiero comunicaros a todos que mi relación con Antonio David Flores ha terminado esta noche», empieza diciendo.

«Rocío Flores, espero que estés feliz, ya has conseguido lo que querías», termina añadiendo Marta Riesco. Un claro mensaje con el que Marta Riesco señala a la hija de Antonio David Flores como posible culpable de la ruptura con el ex-guardia civil.

Cabe recordar que la relación entre Marta Riesco y Rocío Flores se enquistó a raíz de que se hiciera público que la reportera salía con Antonio David Flores. Pero poco a poco, ambas volvieron a retomar la buena relación que tenían tras haber sido compañeras de trabajo en el programa de Ana Rosa Quintana. Por eso, ahora llama la atención este mensaje.

En otro story, Marta Riesco muestra que ha hecho las maletas y cómo se encuentra. «Necesito tiempo para asimilar lo que he vivido en las últimas horas. Estaré bien por mi familia y por la gente, que sé que me queréis. Jamás pensé que me hicieran algo así en el peor momento de mi vida», concluye.

Y es que la ruptura de Marta Riesco y Antonio David Flores llega poco después de que se confirmara que Unicorn Content, la productora de Ana Rosa Quintana despedía a la reportera y dejaría de contar con ella en todos sus programas.

Fin a dos años de polémica relación

De este modo, Marta Riesco y Antonio David Flores ponen fin a su relación dos años después. Aunque hay que recordar que nunca se ha sabido realmente cuando comenzó su relación porque se llegó a hablar de que entre ellos ya había algo cuando Antonio David aún estaba con su mujer Olga Moreno.

Asimismo, hay que recordar que no es la primera vez que la pareja rompe su relación. Hace justo un año, en abril de 2022, Antonio David Flores ya dejó a Marta Riesco coincidiendo además con su cumpleaños tal y como la reportera denunció en directo en ‘Ya son las ocho’.