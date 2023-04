Se destapa el auténtico papel de Rocío Flores en la ruptura de Marta Riesco y Antonio David

Marta Riesco y Antonio David Flores ya no están juntos. Así lo confirmaba la ex reportera de ‘Fiesta’ en sus redes sociales. «Quiero comunicaros a todos que mi relación con Antonio David Flores ha terminado esta noche», escribía en sus redes sociales a la vez que señalaba directamente a Rocío Flores: «Espero que estés feliz, ya has conseguido lo que querías».

Desde que el pasado miércoles Marta Riesco verbalizara estas incendiarias palabras, son muchas las especulaciones que existen sobre el fin de esta mediática relación. Hasta se llegó a airear que la periodista podría haber cambiado su opinión respecto a Rocío Carrasco, algo que tenía que desmentir: «Me están llegando una serie de cosas que son totalmente falsas. Mi postura sigue siendo totalmente contraria a Rocío Carrasco».

Hasta ahora se desconocían por completo los motivos de la ruptura entre Antonio David y Marta Riesco. Lo que sí que se ha destapado es que la noche del miércoles, cuando ambos pusieron fin a su relación, Rocío Flores habría jugado un importante papel, tal y como adelanta La Razón, por fuentes cercanas a sus protagonistas.

Rocío Flores esa noche habría invitado a su padre a su domicilio, el cual acudió con sus dos hijos, David y Lola. A la que no convidó es a Marta Riesco, con la que no mantenía contacto alguno desde hacía un mes y medio, cuando ambas coincidieron en un evento público. Ese día su relación se dinamitó por completo.

Marta Riesco, que no estaba invitada a casa de Rocío Flores, decidió salir a pasear el perro mientras padre e hija mantuvieron una seria conversación. El pasado miércoles Rocío Flores, según apunta el citado medio, le exigió a Antonio David que dejara a sus hijos al margen de su relación con Marta Riesco y los conflictos que pudiera tener con la reportera.

Mientras padre e hija mantuvieron esta conversación, Marta Riesco se encontraba en la calle sin llaves de casa y es Manuel Bedmar, novio de Rocío Flores, quien quedó con la periodista para entregarle las llaves. Acto seguido, cuando la pareja se reencontró en la vivienda protagonizaron una fuerte discusión, que puso punto y final a su relación. Una ruptura que confirmó después la propia periodista en Instagram, quien acabó señalando directamente a Rocío Flores como gran culpable.