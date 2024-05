Alejandro Vergara, Abel en ‘La Promesa’, revela cómo ha sido trabajar en la serie realmente

Abel Bueno, el personaje interpretado por el actor Alejandro Vergara, dijo adiós a ‘La Promesa’ la pasada semana cuando Manuel ordenó su despido tras la muerte de Jimena y la traición sufrida por encubrir la farsa del embarazo.

El intérprete, que se incorporó hace casi un año a la ficción de TVE como uno de los grandes fichajes de la segunda temporada, confiesa que fue «heavy» cuando le hablaron de cómo iba a ser su personaje. «Fue heavy, porque de repente estás casado, pero yo como actor tenía que entender por qué Abel por estar casado hacía lo que hacía y eso es que en la vida real ocurre. Cuando tu estás con una persona que está malita y ya no hay relación de pareja, la otra persona se acaba enamorando de otra y no pasa nada, son cosas que pasan», valora.

Además, reconoce que el papel de Abel en ‘La Promesa’ está muy alejado con lo que él es en la vida real. «Soy hipocondriaco, yo la medicina horrible, pero aquí lo he llevado bien, salvo un momento, que fue con Feliciano y Curro, con el tema de la operación. Estaba tan bien hecha la herida que no podía mirarla porque me daba cosa», ha explicado.

Al hilo, Alejandro Vergara asegura que le ha costado memorizar las referencias técnicas de medicina que exigía el guion: «Hay palabras chungas y frases copiadas y pegadas de un libro de medicina y era chungo aprendérselo. Yo esa secuencia me la repasaba varias veces porque si no era muy difícil porque era algo súper ajeno a mi».

Aun así, ha sido un aprendizaje tremendo para el actor: «He aprendido mucho y he vivido situaciones que yo no hubiera vivido nunca, como sacar un bebé, operar y quitar una bala. Ha estado muy guay la experiencia y siempre teniendo al lado a María, la enfermera de la serie, que siempre me ayudaba».

Por último, Vergara hace balance de ‘La Promesa’ y de lo mucho que ha supuesto para él que le hayan brindado esta oportunidad de participar en una serie exitosa. «La Promesa me ha dado mucho, ha sido una experiencia increíble, donde he conocido gente increíble y donde me lo ha pasado muy bien. Yo iba a trabajar súper contento y a gusto. Ha sido mi vida en el último año. Ha sido intenso y me ha aportado todo bueno y positivo, nada negativo», sentencia.