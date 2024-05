María Verdoy responde al dardo que le lanzó María Patiño tras ocupar su puesto en ‘Socialité’

El pasado mes de enero María Verdoy recibía su mejor regalo de Reyes. La hasta entonces reportera de ‘Fiesta’ se estrenaba al frente de ‘Socialité’ después de que Mediaset decidiera prescindir de sus presentadoras hasta ese momento, María Patiño y Nuria Marín.

«Yo, abro desde aquí, el es que es mi regalo más especial, y lo abro con toda la ilusión, que es estar en este plató. Un plató que han cuidado, y de qué manera, María Patiño y Nuria Marín. Os quiero mandar un beso compañeras, porque gracias por haber dejado un legado tan bonito, único y auténtico», eran las palabras de la periodista en su estreno en ‘Socialité’.

Patiño no tardó en reaccionar a este mensaje de María Verdoy. Lo hizo con este tuit en su perfil de X: «No dejo un legado, continuo trabajando. Mujer embarazada…». Un dardo al que la actual presentadora del programa de Telecinco ha respondido ahora en una entrevista concedida a la revista ‘Lecturas’, donde abre su corazón.

Las bonitas palabras de María Verdoy hacia María Patiño

«Con María hablé también, antes del mensaje. Me mostró su apoyo totalmente, y me puso un tuit que se comentó mucho menos: ‘A comerte el mundo’. Me quedo con ese mensaje y se lo agradezco. Tengo muy buena relación con ella», reconoce la periodista. Aunque es consciente de que la sombra de Patiño es alargada: «Yo la tengo en cuenta todavía, porque he sido fan del programa cuando lo presentaba María. Entiendo a sus seguidores que me pueden odiar, porque yo todavía he sido fanática del programa por la forma de presentar de María. Es la crítica que más puedo comprender».

No obstante, María Verdoy aclara que «no ha dependido de mí el cambio, me toca asentarme. Lo que tenía claro es que no podía repetir la frase final de María, ‘gracias por estar ahí’. María sienta cátedra porque también es personaje». Unas bonitas palabras a su antecesora con las que pone de manifiesto el cariño que la tiene y lo mucho que la tiene presente a la hora de ponerse al frente de ‘Socialité’ cada fin de semana.