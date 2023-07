El aviso incendiario de Marta Riesco a Diego Arrabal: «Pide ayuda, sé que estás mal»

Marta Riesco y Diego Arrabal llevan años enfrentados. Ambos se han intercambiado ataques públicamente y en redes sociales, pero ahora la ex reportera de ‘Fiesta‘ ha dicho basta y ha escrito una carta abierta al paparazzi. Sin embargo, lejos de atacarle, le recomienda que pida ayuda por la presunta mala época por la que él estaría pasando.

Ha sido a través de Instagram donde Marta Riesco ha decidido dirigirse al ex colaborador de Telecinco. «Querido Diego Arrabal. Piensa, frena, coge tus vídeos y analiza cada palabra que me has dedicado. Cada frase, cada humillación porque como tú dices eres padre. Yo también tengo uno (un padre) que sufre con cada cosa que dices de mí y con cómo la dices», empieza escribiendo.

«Te recuerdo que todo vino por una información que te dije que era falsa y tú no pudiste demostrarla. Ya llevas 4 vídeos atacándome… Tu ego hizo que me humillaras y dieses a entender cosas que no quiero ni repetir», prosigue la periodista.

Sin embargo, lejos de quedarse ahí, Marta Riesco sigue exhibiendo el «mal momento» en el que se encontraría el paparazzi: «Ahora dices que yo soy la mala, que soy mala persona. ¿Lo que he hecho? Poner tus vídeos frente a mi audiencia y defenderme de cada ataque por tu parte a golpe de ‘stop acoso’. Os creéis impunes, pero a vosotros también os tiene que llegar quien os diga las verdades a la cara. Sé que estás en un mal momento. Reflexiona, coge aire y pide ayuda al igual que hice yo».

Marta Riesco escribe una carta a Diego Arrabal.

Su historia viene de largo. Ambos llevan años intercambiando ataques públicos, pero Marta Riesco se hartaba después de que Arrabal le preguntara públicamente «cuántos amigos tienes». Según la reportera, todo esto lo hace al paparazzi para tener visitas en su canal porque «está desinflado».

Marta Riesco aprovechaba la pregunta de los amigos de Arrabal para posicionarse como una abanderada de la lucha contra el bullying, por lo que él contestaba: «Cuidado, cuidado, se está jugando muy duro. Además, se está jugando en un terreno de juego que es muy peligroso porque hay personas que no están bien, dichos por ellos mismos. Hay que ser prudentes y saber hasta dónde llegar».