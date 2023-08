El insospechado giro de tuerca de Diego Arrabal con Antonio David Flores: «Conmigo no juega»

En su momento Diego Arrabal fue uno de los mayores defensores de Antonio David Flores en su guerra con Rocío Carrasco. Una postura que incluso le costó su puesto de trabajo en ‘Viva la Vida’. Sin embargo, los últimos movimientos del malagueño han hecho que el paparazzi se sienta decepcionado con él.

La tormentosa ruptura entre el padre de Rocío Flores y Marta Riesco ha dado pie a numerosas informaciones. Por eso, en un vídeo publicado en su canal de YouTube, su único altavoz desde que abandonara la televisión, Diego Arrabal lanza una advertencia tanto a Antonio David como a la periodista: «Conmigo no juega absolutamente nadie».

Al parecer, el fotógrafo ha sentido que buscan dirigir y controlar su discurso en lo que respecta a la ruptura de Antonio David y Marta Riesco. Y no está dispuesto a consentirlo: «He respetado muchísimo y callado muchísimo, pero llega un momento que ya no. A mí, los correveidiles o los ‘tienes que decir esto’ no me van. Para eso, búscate otro canal, que sé que hay otros que te dan voz, pero aquí no».

«Conmigo no juega nadie», sentencia Diego Arrabal

A Diego Arrabal todo el relato del ex guardia civil y la periodista le huele a chamusquina. Y revela que ya en su día se percató de que algo no cuadraba: «Esta historia no me gusta absolutamente nada. Nunca me han gustado las manipulaciones ni las mentiras. Hace tiempo me di cuenta de una cosa, pero lo dejé pasar porque pensé que serían cosas mías… Ahora, tengo la certeza». E insiste: «Conmigo no juega nadie. Este canal no va a ser altavoz ni cómplice de nada ni nadie».

Desde que se estrenara como youtuber, en septiembre de 2021, el paparazzi ha hecho uso de su canal para criticar abiertamente a Rocío Carrasco y a Fidel Albiac. Él ya lo advirtió en su primer programa: «Aquí va a tener cabida todo el mundo, sin filtros y sin censura. Todo el que quiera va a poder llamar y contar o preguntar lo que quiera».

Incluso se atrevió a salir en defensa de Antonio David Flores después de que su exmujer revelara en su docuserie ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva‘, que el malagueño la había maltratado. «Conozco mucho a Antonio David y siempre he dicho que era un chulo, y que incluso podía parecer prepotente, pero agresivo no», aseguró Diego Arrabal. Una defensa que, parece ser, ahora ya no es tal. Pues él no está dispuesto a que nadie le tome el pelo.