El fatal augurio de Diego Arrabal sobre Marta Riesco y Antonio David con efectos impredecibles

Marta Riesco y Antonio David Flores finiquitaban su relación el pasado mes de abril. Una ruptura que provocaba que la reportera volviera a Madrid pese haber sido despedida de ‘Fiesta’. Desde entonces, mucho se ha hablado sobre los motivos que habría detrás de esa ruptura, y una de las personas que no ha dejado de hablar de ellos es el paparazzi Diego Arrabal.

El que fuera colaborador de ‘Viva la vida’ sigue informando de cada movimiento que da la ya expareja y ahora predice un enfado sin precedentes de Marta Riesco contra Antonio David después de que este intentara volver con ella. «Cuando Marta vea y se tope con la realidad… y lo sabe también Antonio David Flores, cosas que van a pasar. Cuando Marta lo vea ahí va a reventar como nunca. Ya lo veréis…», empieza advirtiendo Diego en su canal de YouTube. Y todo esto después de que Marta compartiera en sus redes un libro que te enseña a sobrevivir a los amores psicópatas. Un claro dardo al padre de Rocío Flores.

Marta Riesco publica un libro contra el amor tóxico.

El paparazzi no se ha quedado ahí y ha proseguido hablando del futuro enfado de Marta Riesco, a la que tampoco duda en atacar: «Si es así con nada que ha pasado, cuando ella lo vea ahí sí que va a ser un caballo desbocado y va a entrar en bucle. La veo con muy mala leche… Marta sabiendo todo lo que sabes y jugando a esto… Esto no tiene perdón».

Aunque Diego Arrabal todavía no desvela los motivos que llevarían a Marta Riesco a explotar, sí que adelanta que veremos a la reportera en una actitud que nunca hemos visto: «Dentro de muy poco la veremos multiplicado por 1000. Y no estoy diciendo para defender a Antonio David. Las personas que están cerca de Marta ahora no le están haciendo ningún bien. Esto no es nada para lo que viene ahora».

Esta información llega justo después de que Marta Riesco diera a entender a través de sus redes sociales que Antonio David Flores estaría intentando retomar la relación. «Ojalá dejase de intentar volver contigo cuando estás rehaciendo tu vida y cuando estás intentando arreglar el tsunami que has creado en ti y en tu entorno. Querer y amar a alguien no es llorar pidiendo nuevas oportunidades. Querer y amar a alguien es dejar que siga su camino cuando sabes que la has herido para siempre», compartía en su momento, dejando claro que lo suyo era irreconciliable.