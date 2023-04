El fatal augurio de Diego Arrabal con lo que se lanza a afirmar de Marta Riesco y Antonio David

Fue el pasado jueves cuando Marta Riesco anunciaba por sorpresa su ruptura con Antonio David Flores a través de sus storys de Instagram. En el texto además no dudaba en señalar a Rocío Flores dejando entrever que podría estar detrás de dicha ruptura. Son muchos los que se han manifestado sobre el tema. El último ha sido Diego Arrabal.

Así, el paparazzi ha usado su canal de YouTube para dar nuevos datos sobre la ruptura entre Marta Riesco y Antonio David Flores. «Yo me hago esa pregunta. ¿Habrá reconciliación?», destacaba de primeras Diego Arrabal.

Y es que cabe recordar que hace poco más de un año, Marta Riesco y Antonio David Flores ya rompieron su relación coincidiendo con el cumpleaños de la reportera. Y ahora que Marta ha dado la cara por su ex pareja volviendo a atacar a Rocío Carrasco parece que la rabia de Riesco por lo sucedido se habría apaciguado.

«Parece un reculeo, echar marcha atrás de lo que había dicho», destaca Diego Arrabal después de leer el comunicado que publicó Marta Riesco la noche del sábado. «¿Realmente Antonio David creéis que es capaz de perdonar a Marta metiendo como ha metido a su hija Rocío en todo esto? ¿De verdad creéis que va a tener eso para perdonarla? Yo siento deciros que es casi imposible», remarca el paparazzi.

No obstante, por el momento todo son especulaciones y no hay noticias reales. «Lo último que he escuchado es que se han peleado porque Rocío Flores le ha dicho a Marta que no está invitada al cumpleaños de él. Seamos coherentes. ¿De verdad creéis que Rocío le puede prohibir que vaya al cumpleaños? Pero si el padre convive con esta mujer, como no va a estar invitada», reflexiona Diego Arrabal aunque reconoce que Ángela Portero suele estar bien informada.

«Es demasiado débil la información. Yo no me lo quiero creer y si de verdad es así estamos viviendo en un patio de colegio. En un patio de colegio de párvulos hay conversaciones más coherentes que esta«, sentencia el paparazzi avanzando que estos días se reúne con el entorno cercano a Antonio David Flores.

«Yo creo que esto es la típica gota que va entrando a un vaso y que llega el momento que una sola gota colma el vaso», prosigue opinando Diego Arrabal cebando que intentará conocer nuevas informaciones sobre este asunto y saber qué ocurrirá a partir de ahora entre Antonio David y Marta Riesco. «Para mí meter en una pareja a terceras personas y más si son hijos tienes todas las de perder», concluye diciendo dejando claro lo que piensa de Marta Riesco.