Ángela Portero desentraña el verdadero motivo de la ruptura de Marta Riesco con Antonio David

El pasado jueves, Marta Riesco anunciaba, de forma inesperada, su ruptura con Antonio David Flores a través de su perfil de Instagram. Y no solo eso sino que, además, culpaba directamente a Rocío Flores. «Espero que estés feliz, ya has conseguido lo que querías», escribía la periodista, mencionando a la hija de su ya expareja. Por el momento, la que fuera reportera de ‘El programa de Ana Rosa’ no se ha pronunciado sobre el motivo de la separación, pero la periodista Ángela Portero ha arrojado luz.

Si bien, tampoco se ha manifestado Rocío Flores para desmentir que ella haya sido la responsable de la sonada separación entre su padre y la que un día fue su amiga. La crónica de una muerte anunciada.

Sí que ha aparecido en redes sociales Marta Riesco para denunciar que se estaban haciendo pasar por su madre en YouTube: «Si esto sigue así y se repite, evidentemente, se tomarás medidas legales para que esas personas que se están haciendo pasar por mi madre, se les caiga el pelo y tengan un poco de vergüenza y dejen de intentar hacer daño».

Ángela Portero expone la versión de Marta Riesco sobre la ruptura

La reportera ha asegurado que no piensa hablar de la relación ni de los motivos de la ruptura, pero quien sí lo ha hecho ha sido la periodista Ángela Portero. Ésta ha expuesto la versión que Marta Riesco estaría contando a su entorno. «Lo que Marta Riesco va a contar y cuenta a personas de su confianza es que Rocío Flores la vetó en la próxima fiesta de cumpleaños de Antonio David y que su novio no sacó la cara por ella. Si esto es así, entiendo su enfado, si no lo es, que lo desmientan el padre o la hija», escribe la colaboradora de Telecinco en su perfil de Twitter.

Lo que Marta Riesco va a contar y cuenta a personas de su confianza es que Rocio Flores la vetó en la próxima fiesta de cumpleaños de Antonio David y que su novio no sacó la cara por ella. Si esto es así entiendo su enfado, si no lo es que lo desmientan el padre o la hija. — Ángela Portero (@Porteroangela) April 22, 2023

Por su parte, el ex guardia civil se muestra relajado y ajeno a la polémica, como si la cosa no fuera con él. Aunque no se ha pronunciado al respecto de la ruptura, sí que subió en sus stories de Instagram una foto en la que daba los buenos días a sus seguidores con una imagen de la playa de Málaga. Una instantánea que transmite paz, calma y poca preocupación.