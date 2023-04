La cara que publica Rocío Flores tras ser culpada por Marta Riesco de la ruptura con su padre

Este jueves, 20 de abril, Marta Riesco anunciaba una noticia que pillaba desprevenidos a todos sus seguidores de Instagram: su ruptura con Antonio David Flores. «Quiero comunicaros a todos que mi relación con @antoniodavidflores ha terminado esta noche», escribía la periodista a través de sus stories. Y no solo eso sino que, además, acusaba directamente a la hija del ex guardia civil, Rocío Flores, de ser la culpable de la separación.

«Espero que estés feliz, ya has conseguido lo que querías», añadía. Poco después, la que fuera reportera de Unicorn publicaba otro story en el que contaba lo siguiente: «Necesito tiempo para asimilar lo que he vivido en las últimas horas. Estaré bien por mi familia y por la gente que sé que me queréis. Jamás pensé que me harían algo así en el peor momento de mi vida». Acompañaba el texto junto a una foto con varias de sus maletas, dejando claro que abandonaba el piso que la ya expareja compartía en Málaga.

La reacción de Rocío Flores a la acusación de Marta Riesco

La reacción de Rocío Flores ante tal acusación no se hacía esperar, y, aunque no se ha referido de forma explícita a la ruptura, sí que ha dejado entrever que se ha quedado en shock. Minutos después de que Marta Riesco anunciase la ruptura, la hija de Rocío Carrasco compartía un stories con uno de los filtros más populares de Instagram, exagerando sus ojos y su boca.

«Llevo todo el día sin pasarme por aquí hoy. Esta es la mejor cara que me puede definir hoy», escribía junto a la foto. Sin hacer mención alguna a la noticia ni a la acusación de la periodista, la joven se quejaba del precio de unos billetes de tren que había comprado para viajar a Madrid para la revisión de la operación de pecho a la que se sometió en septiembre del 2022. Además, aseguraba que tenía un día muy ajetreado: «Me faltan horas para hacer todo lo que quiero hacer».

Rocío Flores en Instagram

La relación llena de altibajos de Marta y Rocío

La relación entre Marta Riesco y Rocío Flores ha estallado llena de altibajos. Ambas eran muy amigas cuando trabajaban juntas en ‘El programa de Ana Rosa’, incluso Marta le organizó una fiesta sorpresa a Rocío por su cumpleaños. Sin embargo, cuando la exconcursante de ‘Supervivientes’ se enteró por la prensa de que la reportera había iniciado una relación con su padre, se lo tomó como una traición y cortó su relación con ella.

Meses después, coincidiendo con su distanciamiento de Olga Moreno, la exmujer de su padre, se acercó a Marta Riesco. Incluso se las pudo ver juntas disfrutando de un concierto el pasado verano, o en el cumpleaños de Lola, la hija de Antonio David y Olga. Pero, ahora, su relación ha vuelto a saltar por los aires. ¿Se pronunciará Rocío directamente sobre las palabras de su examiga o seguirá dando la callada por respuesta?