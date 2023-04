Rocío Flores usa a Ana Obregón para asestar un dardo a Rocío Carrasco que da que pensar

Rocío Flores no ha dudado en dar su opinión sobre el tema del momento, que no es otro que el de Ana Obregón. La presentadora concedía este miércoles una entrevista a la revista ‘¡Hola!’ en la que presentaba a su nieta, Ana Sandra, gestada con el esperma de su hijo Aless, fallecido hace tres años. De esta forma, la presentadora cumplía una de las últimas voluntades del joven.

Ante la oleada de críticas recibidas por la decisión de Ana Obregón, Rocío Flores ha salido en defensa de la actriz. Y lo ha hecho con una clara indirecta a su madre, Rocío Carrasco. La joven se ha visto obligada a dar su opinión al respecto ante, según ella misma asegura, «la cantidad de barbaridades» que se han dicho en los últimos días. Algunas de ellas, centradas en la edad de la bióloga, que criará a la hija de Aless Lequio a sus 68 años.

La indirecta de Rocío Flores a su madre, Rocío Carrasco

A través de sus historias de Instagram, la hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco ha lanzado una pregunta: «¿A nadie le ha dado por pensar que, con 68 años que tiene, Ana Obregón está más capacitada para ser madre, abuela, para criar y para dar amor a esta criatura, más que alguien de 20, 30 ó 40 y pico años?». Unas palabras que han sido interpretadas como una indirecta a su madre.

Aunque deja claro que no quiere aumentar la polémica, sí que recalca algo: «Soy hija y soy persona que está juzgada los 365 días, las 24 horas del día. No me quiero imaginar lo que ha tenido que pasar ella durante estos días». «Estoy segura de que va a ser una niña criada con todo el amor del mundo, más allá de que tenga la vida resuelta o no, lo importante es el amor. Y ojalá que la vida le dé muchísimos años a Ana para poder disfrutar de ella», ha sentenciado Rocío Flores.