La actriz Belén López sufre un accidente de tráfico y es intervenida de urgencia: "Se dieron a la fuga, tenemos testigos"

Hace una semana, Belén López hacía saltar las alarmas al compartir en sus historias de Instagram una fotografía desde el hospital. En ella, la actriz aparecía con un collarín tumbada en una camilla y haciendo el signo de la victoria. En ese momento, prefirió no desvelar el motivo de su ingreso hospitalario.

"Perdonad mi ausencia. Últimamente he estado un poco boca abajo. Ya os contaré", escribía Belén López junto a la instantánea. Ahora, una semana después, la actriz ha reaparecido en redes sociales para anunciar que ha recibido el alta médica y se encuentra recuperándose en Cádiz, donde tiene una casa. Desde allí ha mandado un mensaje de agradecimiento a todos sus amigos y seguidores por el cariño recibido en estos últimos siete días.

Al borde de las lágrimas, la intérprete ha explico el motivo que la llevó al hospital y por el que tiene que portar collarín. "Esto es debido a un accidente de tráfico en el que nos dieron por detrás y se dieron a la fuga", ha empezado diciendo. Debido al golpe sufrido, tuvo que pasar por el quirófano: "Desencadenó en una operación de hernia cervical". Se trata de la misma operación por la que tuvo que ser intervenida en agosto de 2019, lo que la llegó a provocar la pérdida de fuerza y movilidad en uno de sus brazos.

El optimista mensaje de Belén López: "Voy a resurgir como el Ave Fénix"

Lo que más rabia da a Belén López es que los conductores del vehículo responsable del golpe, "se dieron a la fuga" tras el accidente. Aunque sí que pudieron tomar algunos datos para localizarlos: "Lo bueno es que, aunque se dieron a la fuga, tenemos testigos. Gente maravillosa que está ahí como angelitos que aparecen y estamos en ello", ha contado.

Sin poder evitar emocionarse, la actriz también ha querido agradecer los mensajes de cariño que ha recibido en estos días: "Agradeceros a todos, a mi equipo médico maravilloso, que no tengo palabras para agradecerles a ellos también. Que voy a resurgir como el Ave Fénix, ya os lo digo, seguro. Gracias, gracias, porque los mensajes llegan. Gracias de corazón, ayudan mucho. De esta salgo", ha sentenciado, muy optimista.

El vídeo, publicado en su perfil de Instagram, no ha tardado en llenarse de comentarios de apoyo de todos sus seguidores, así como de numerosos amigos y compañeros de profesión, como Jorge Cadaval, Susi Caramelo, Loles León, Fernando Tejero, Carlo Costanzia o Kira Miró. También el que fuera su pareja entre los años 2005 y 2011, el actor Miguel Ángel Silvestre, quien le ha escrito un cariñoso: "¡Belén! ¡Eres una leona!".