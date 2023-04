Tamara Falcó prende la polémica al posicionarse con esta frase sobre Ana Obregón

No hay nadie que no se haya pronunciado en esta última semana sobre el tema de Ana Obregón. Muchos han condenado el hecho de que la actriz y presentadora recurriera a la gestación subrogada. Otros han criticado el hecho de que fuera madre a los 68 años. Una de las que se manifestó en ‘El Hormiguero‘ fue Tamara Falcó.

La colaboradora se pronunció la semana pasada antes de que Ana Obregón confirmara que la niña en realidad es su nieta pues es hija de su hijo Aless. Un giro que ha dado la vuelta a toda la historia aunque las críticas continúen.

En sus declaraciones, Tamara Falcó habló de los óvulos que se descartan en la gestación subrogada. Y pese a que ha pasado casi una semana desde que las pronunció, ha sido este miércoles cuando se han viralizado.

«Lo que ha vivido Ana es espantoso. No soy madre y no me puedo imaginar el dolor que ha sufrido y lo terriblemente sola que se ha tenido que sentir», empezó diciendo Tamara Falcó en alusión al fallecimiento de Aless Lequio. «La puedo llegar a entender y, como bien habéis dicho todos, no la juzgo», añadió después de escuchar a Juan del Val, Nuria Roca, Cristina Pardo y el propio Pablo Motos.

«Desde mi punto de vista moral hay un dilema. Normalmente, para hacer este tipo de tratamientos, tienes que fecundar varios óvulos. La Iglesia piensa que el alma, desde el momento de la concepción, está ahí», reflexionó Tamara. «Muchas veces, lo que se hace con esos óvulos fecundados es descartarlos, congelarlos o darlos para experimentación. Y ahí sí que entra el dilema moral para mí», añadía.

Pese a todo, Tamara Falcó hizo referencia a que «la mayoría de las mujeres que hace esto están en una situación muy precaria, ninguno de esta habitación lo haría». «Entonces, pensado así, es distinto», concluía la hija de Isabel Preysler.

