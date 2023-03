Tamara Falcó repara en lo que se había obviado de lo de Ana Obregón y da que hablar

Como no podía ser de otra forma, la polémica maternidad subrogada de Ana Obregón ha centrado la tertulia de actualidad de ‘El Hormiguero’ de este jueves, 30 de marzo. Y, una vez más, la opinión que más dio que hablar fue la de Tamara Falcó. La primera en intervenir era Cristina Pardo, quien planteó tres derivas. La primera, la relacionada con la gestación subrogada: «No me atrevo a juzgar a quien recurre a ella, pero a mí no me gusta», Después, la relacionada con la edad de la presentadora: 68 años.

Y, la tercera, su polémica publicación en Instagram tras salir a la luz la noticia. «Hace tres años que murió su hijo y el embarazo se gestó cuando Aless hubiera cumplido 30 años. Ella lo ha pasado mal, no es para menos. Pero puso un mensaje en Instagram que me chirría: ‘ya nunca más volveré a estar sola’. Creo que un hijo no se tiene para no estar solo», sentenció la presentadora de ‘Más Vale Tarde’.

Por su parte, Juan del Val, afeó el escarnio público hacia Ana Obregón. Aunque, si bien, se mostró totalmente en contra de la gestación subrogada. Mientras que su mujer, Nuria Roca, también criticó el machismo con el que se está tratando la noticia, comparando el debate sobre la edad en la presentadora y en casos que implican a hombres: «Me parece intolerable».

Tamara Falcó y Cristina Pardo con Pablo Motos

El «dilema moral» de Tamara Falcó

Pero ha sido el «dilema» moral de Tamara Falcó, la última en mostrar su opinión al respecto, lo que más ha sorprendido a los espectadores del programa de Pablo Motos. Y es que, por su fé católica, la decisión de Ana Obregón le genera ciertas dudas y ha puesto el foco en una cuestión que hasta ahora no había ocupado el debate.

«Desde mi punto de vista moral hay un dilema y es que tienes que fecundar varios óvulos en este tratamiento», comenzaba diciendo. Y es que, la gestación subrogada exige que varios óvulos sean fecundados y que los demás se reserven para otros posibles intentos. Así lo explicaba ella misma: «Desde el momento de su concepción el alma está ahí. Y muchas veces lo que se hace con esos óvulos fecundados es descartarlos, o darlos para la experimentación. Ahí es donde surge el dilema moral para mí».

Eso sí, Tamara Falcó no entiende las críticas que se han generado por la edad de Ana Obregón: «Lo importante para una niña es que sea querida y ha demostrado ser una madraza y con ella también lo será». Además, reconoce que «lo que ha vivido Ana es espantoso. No soy madre y no me imagino el dolor que ha sufrido y lo terriblemente sola que se ha tenido que sentir», puesto que «su hijo era todo para ella». Eso hace que empatice. «La puedo llegar a entender», admitía la marquesa de Griñón.

Tamara empatiza con Ana Obregón

La hija de Isabel Preysler también empatiza con Ana Obregón por el hecho de estar siempre en el foco mediático. En concreto, ella desde que nació, ha sido portada de revistas. Y, pese a que dice tener una buena relación con la prensa, sí que siente que, en ocasiones, se sobrepasan los límites. «Tienes que estar sonriendo todo el rato, deme un poco de espacio… hay momentos», comentaba la colaboradora de ‘El Hormiguero’.

Tamara Falcó también explicó que hay cámaras incluso en los momentos más horribles de la vida de una persona como es la muerte de un ser querido: «Hay situaciones en que realmente no te apetece hablar». Y no logra entender que los famosos como ella tengan que aguantar que se digan mentiras sobre sus vidas: «¿Hasta qué punto pueden decir mentiras sobre ti y que no puedas responder?».