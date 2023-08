El desastroso paso de este concursante de ‘¡Allá tú!’ en Telecinco: «No tenéis la culpa»

‘¡Allá tú!’ ha puesto en juego nuevos y suculentos premios en la noche dominical de Telecinco. El mitiquísimo concurso presentado por Jesús Vázquez ha contado esta semana con María y Antonio; un concursante procedente de Córdoba que ha terminado su paso por el programa con 3.500 euros en su cartera. Una cifra nada desdeñable teniendo en cuenta la dificultad y la mala suerte que han marcado su paso por el espacio.

En sus primeras cuatro rondas Antonio ha perdido tres de las mejores opciones entre las que se encuentran los 125.000€. El concursante tan solo ha podido deshacerse de uno de los peores premios. «Ya sabes que esto cambia mucho y hay que aguantar el tirón», le ha comunicado Jesús Vázquez.

Acto seguido el banquero ha hecho acto de presencia a través de sus famosas conversaciones con el presentador de ‘¡Allá tú!’. En esta ocasión, el banquero le ha ofrecido la suculenta cantidad de 2.121€. A pesar de ello, Antonio ha decidido seguir con el juego y triturar el cheque portador.

La suerte de Antonio no ha mejorado al destapar una nueva caja. «Toca empezar a abrir rojas eh», le ha llegado a indicar el presentador. Tal y como se ha podido comprobar en rondas posteriores, el concurso de Antonio no parece mejorar puesto que el premio máximo al que aspiraba es de 50.000€ una vez perdidos las grandes cifras que ofrece el concurso.

Una situación que, lejos de bajarle el ánimo al concursante, ha provocado que éste vuelva a triturar la cifra de 2.222€ del banquero. Poco después, el cordobés ha perdido las dos grandes ofertas que le ofrecía ‘¡Allá tú!’: los 25.000 y 50.000€. «Se complica el panel para ti», le ha remarcado el presentador. Ante ello, Antonio ha asegurado: «Vosotros no tenéis la culpa. Esto es un juego».

Antonio se planta ante el banquero

Finalmente el banquero ha determinado el paso de Antonio por ‘¡Allá tú!’ al ofrecerle 3.500 euros que, aunque en un primer momento iba a triturar, ha decidido aceptar. «No, no. Me hace falta y es una buena oferta con las cajas que me quedan y demás. Sí, sí, me quedo. Particularmente 3.500€ me solucionan ahora mismo un problema que tengo», ha reconocido el concursante. Ante ello, Jesús Vázquez ha compartido: «Me parece muy bien, si para eso estamos».

Antes de despedirse, el presentador de ‘¡Allá tú!’ le ha pedido que compartiese sus últimas jugadas. Unos movimientos que han dejado al descubierto la cantidad que el concursante tenía guardada en su caja. «Tampoco era tanta presión. Si hubieras aguantado te hubieras llevado 12.500€, los teníamos en la mesa», le ha arreado el presentador. «Bueno, 3.500€ también están muy bien», le ha contestado el cordobés.