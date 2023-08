La concursante de ‘¡Allá tú!’ que estremece a Jesús Vázquez: «Se me rompe el corazón»

Un domingo más Telecinco ha puesto en juego medio millón de euros con la emisión de ‘¡Allá tú!’. El concurso de Gestmusic ha dividido dicho premio en dos rondas protagonizados por dos concursantes. La primera candidata, procedente de Murcia, ha estudiado pedagogía y magisterio, aunque actualmente está en paro. Tal y como ella ha comentado, su objetivo es montar su propia tienda de juguetes debido a la mala situación económica que atraviesa.

La suerte estaba echada y Marián, como se llama la candidata, ha comenzado descartando 10.000€. Ya solo en la segunda ronda, la murciana ha perdido el premio de mayor cantidad valorado en 250.000€. «No pasa nada», ha reconocido con cara de circunstancias, mientras que el presentador ha apuntado: «Hemos arrancado muy mal«. Su partida no ha mejorado puesto que en la siguiente ronda, el candidato escogido ha enseñado los 25.000€.

Aunque en sucesivas rondas ha descartado la opción de 1€, la siguiente elección de Marián no ha sido muy favorable puesto que ha perdido la posibilidad de hacerse con 50.000€. «Es la peor primera tanda de cajas que hemos hecho desde que empezó esta maravillosa aventura que se llama ‘¡Allá tú!‘», ha llegado a exclamar Jesús Vázquez. De hecho, la intervención del banquero y la baja cantidad que le ha ofrecido dan fe de ello.

Marián no ha empezado nada bien el programa 😅 esperemos que la suerte vuelva con ella 🙏



📦 #AlláTú

🔵 https://t.co/8qFPrttE8n pic.twitter.com/jOxfYzXH0S — Allá Tú (@allatu_tele) August 13, 2023

La historia de Marián que causa impacto ‘¡Allá tú!’

Precisamente tras la oferta del banquero, Jesús Vázquez le ha preguntado: «¿Te plantarías con 1.100 euros?». «Por lo que te dije sí», ha respondido ella dando pie a que el presentador asegurase: «Me dijiste más. Si quieres, cuéntalo. Te dije que a mí me hizo pensar mucho e incluso lo he hablado con gente. Me he encontrado con gente para la que el dinero tiene un valor diferente que antes«.Tras esta intervención, la murciana ha compartido su dramática situación: «Sí porque todo el mundo no gana esto (1.100 euros). Entonces es mucho dinero para mí. Para otras personas no».

También Jesús Vázquez ha narrado lo que en su momento la concursante compartió con él. «Ella me dijo «en mi casa somos cuatro personas y entra un sueldo muy bajito para cuatro y si el banquero me ofrece 4.000 o 5.000 euros y está la cosa complicada, me voy a plantar porque yo los necesito». A mí se me rompió el corazón cuando dijiste eso y dije «coño, es que es verdad que hay mucha gente a la que cuatro mil euros le arreglan la vida», fueron sus palabras.

Tras este momento de emoción, la concursante ha podido continuar en el concurso esquivando las tarjetas de mayor valor y descartando las menos favorables. De hecho, la oferta del banquero se ha incrementado hasta los 6.006€. Una cifra que ha descartado para seguir jugando con suerte puesto que la murciana ha conseguido deshacerse de todas las cifras rojas dejando en el aire la posibilidad de hacerse con más de 100.000€.

«¡Cómo hemos empezado y cómo estamos!», ha exclamado el presentador al tiempo que le ha trasladado la felicitación del banquero por ser la primera concursante en descartarse todas las cajas rojas. Finalmente la joven ha decidido no rechazar la oferta del banquero cifrada en 22.000€. «Son dos años de trabajo en casa de Marián», ha recordado Jesús Vázquez para, poco después, entregarle los 22.000€.