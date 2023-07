La confesión de Jesús Vázquez por su convulso momento en Mediaset: «Es mejor irte»

Este verano está siendo el de los regresos televisivos. Este lunes, 24 de julio, lo hará ‘El Grand Prix’, de nuevo con Ramón García como maestro de ceremonias, y hace dos semanas volvía ‘Allá tú’, lo que suponía el regreso de Jesús Vázquez a la pequeña pantalla.

El presentador ha vuelto a ponerse al frente del programa que triunfó en las tardes de Telecinco hace quince años, ahora los domingos por la noche. Sin embargo, antes de que le dieran la noticia de la vuelta del espacio, el gallego no estaba pasando por un buen momento en Mediaset. Así lo ha reconocido él mismo en una sincera entrevista a la revista ‘Lecturas’.

Una situación similar a la que está atravesando su compañero de cadena Jorge Javier Vázquez, con el que empatiza enormemente. «Todos tenemos momentos en los que no encuentras el formato que te encaja. Yo he tenido momentos muy complicados en mi carrera y momentos muy malos de los que he tenido que salir. Antes de hacer este programa yo no sabía hacia dónde tirar ni qué hacer. Quería hacer otro talent show porque los últimos que hace ya no me ilusionaban mucho, los hacía un poco por oficio, porque es mi trabajo y tengo un contrato», reconoce el presentador.

«Si pierdes la ilusión por lo que haces, es mejor irte», reconoce Jesús Vázquez

«Siempre soy de los que he dicho que, si pierdes toda la ilusión por lo que haces, es mejor irte. Yo amo la televisión y he tenido la paciencia de esperar lo que hiciese falta hasta que llegase el formato que me apetece», asegura Jesús Vázquez a la citada revista.

¡Allá tú’ ha supuesto un gran revulsivo para el comunicador quien, tras presentar ‘La Voz’ y ‘La Voz Kids’, cuando ambos estaban en Telecinco, encadenó una serie de fracasos. No fue bien en audiencias sus últimos programas de citas, como tampoco lo fueron los talents musicales ‘Top Star. ¿Cuánto vale tu voz?’ o ‘dol Kids’. Tras estos programas, Jesús Vázquez se puso al frente de ‘The Bachelorette’, otro espacio en el que se buscaba el amor. De nuevo sin demasiada suerte. Por eso, el regreso de ‘Allá tú’, con una gran acogida en audiencias, ha supuesto para él una enorme alegría.