Roberto Leal desvela su desconocido vínculo con Jesús Vázquez en ‘El camino a casa’

Este martes, 20 de febrero, La Sexta ha emitido una nueva entrega de ‘El camino a casa’ con Roberto Leal como invitado. El presentador de ‘Pasapalabra’ y ‘El Desafío’ se ha sincerado con Albert Espinosa sobre cómo fueron sus comienzos en televisión.

Su primera aparición en la pequeña pantalla fue en el año 1992 en el programa ‘Hablando se entiende la basca’, presentado, ni más ni menos, que por Jesús Vázquez. «Muchas veces hablamos del niño de 12 o 13 años y tú fuiste a la televisión con esa edad», introdujo el conductor del espacio de La Sexta. «Yo fui porque otros vecinos de mi barrio habían ido antes y como quedaron muy graciosos les preguntaron si no tenían más gente así», recordó Roberto Leal.

El día que Roberto Leal conoció a Jesús Vázquez

«Me llamaron a mí y fue una aventura», reconoce el comunicador andaluz. Además, le hizo especialmente ilusión conocer a Jesús Vázquez: «Me hice muchas fotos con él. Y mi madre, por los pasillos, por los camerinos…». Sin embargo, cuando llegó a su casa, la cámara de fotos no tenía carrete. «Cuando llegamos a casa, mi madre abrió la cámara y no tenía carrete», lamenta. «¿Ninguna?», le preguntó sorprendido Albert Espinosa.

«Que va, tío. Cuando abrió la cámara, me dice: ‘No sabes lo que ha pasado’. No había carrete. Entonces, no tengo ningún recuerdo de aquel viaje a Madrid más allá de este vídeo», reconoce Roberto Leal tras enseñarle a Albert Espinosa el vídeo del momento en el que fue presentado por Jesús Vázquez.

Sobre aquel día, Roberto Leal recuerda que «mi padre y mi madre era de las primeras veces que habían ido a Madrid. Estaban entre el público, míralos. Entre orgullosos y nerviosos». Un bonito recuerdo del que, pese a no tener fotos, permanecerá en su memoria para siempre.