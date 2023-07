Jesús Vázquez habla en estos términos sobre el estado de Jorge Javier tras su retirada

Jesús Vázquez retornaba este domingo a la televisión con la vuelta de ‘Allá tú’, el concurso de éxito que ha probado suerte en la noche de los domingos de Telecinco. El presentador se mostraba ilusionado en la presentación del formato y con ganas de que la audiencia vuelva a conectar con el game show.

Como era de esperar, a Jesús Vázquez durante los últimos días no solo se le ha preguntado por el concurso, sino también por la situación actual de cambios que vive Mediaset y de la ausencia de Jorge Javier en esta nueva etapa. Sobre el presentador de ‘Sálvame’, ha declarado a TVienes: «Hablo con Jorge, pero son conversaciones privadas, y mantengo una buena relación». Sin embargo, prefiere guardar silencio sobre el contenido: «No voy a hablar nada. Cuando Jorge tenga que hablar, que hable».

«Todos tenemos momentos complicados en nuestras carreras, de que no encuentras el formato que te encaja. Yo he tenido muy malos», ha declarado en el citado medio. De hecho, también tuvo su momento de no saber cuál era su sitio: «Yo tuve un momento que dije ‘¿hacia dónde tiro? ¿qué hago ahora?’. Sinceramente, los últimos que hice no me ilusionaban mucho, los hacía un poco por oficio, porque es mi trabajo, tengo un contrato, y yo lo que me mandan lo hago. Soy de los que dicen ‘si pierdes la ilusión por lo que haces, es mejor irte’. A mí me quedaba esa cosita de que amo la tele y dije ‘ya vendrá, tranquilidad'».

A diferencia de Jorge Javier Vázquez, Jesús nunca pensó en dejar el medio: «Nunca he estado a punto de irme de la televisión. Tengo un contrato de larga duración con Mediaset que lo respeto al máximo, y además, es que estoy feliz. Me queda mucho tiempo de contrato. Pero hay épocas en la carrera de todo, que uno dice que tiene que reencontrarse y no sabes por donde tirar».

Jesús Vázquez tampoco elude hablar de los cambios en Telecinco, como la cancelación de ‘Sálvame’: «En esta etapa de mi vida lo vivo todo con mucha discreción y es un problema muy complejo, y creo que ninguno de los que trabajamos en la empresa debemos de meter más cizaña ni añadir comentarios que no van a ayudar».