Jesús Vázquez, indignado por quién ha sido expulsada de ‘Bailando con las Estrellas’: «Perdemos»

Mala Rodríguez y Sheila Casas fueron las peores clasificadas junto a sus respectivas parejas en la sexta gala de ‘Bailando con las estrellas’ del pasado sábado. Sin embargo, como ya sucedió en la anterior semana, el programa volvió a variar la mecánica y decidió que la expulsión se dirimiera en el arranque del programa de hoy, 24 de febrero.

Así, antes de que Jesús Vázquez y Valeria Mazza dieran el veredicto, Sheila y Mala han tenido que volver a repetir sus actuaciones de hace una semana de una forma mejorada después de haber contado con varios días extra por delante para perfeccionar la técnica. Además de tener que aprenderse una nueva coreografía por si continuaban en el concurso de Telecinco.

Tras la actuación de ambas concursantes, el jurado ha dispuesto de apenas 30 segundos para decidir a qué pareja expulsaba. Gorka y Blanca Li han otorgado su beneplácito a Mala Rodríguez y Álvaro; y Boris y Antonia han dado sus votos a Sheila y Ángelo. Un empate que ha resuelto Julia, decantándose por Mala. Por tanto, Sheila y Ángelo es la nueva pareja expulsada de ‘Bailando con las Estrellas’.

«Yo me quedo muy cabreado porque se fuera quien se fuera, perdemos. Una pareja que podría seguir adelante y brillar mucho», ha clamado Jesús Vázquez ante la expulsión de la hermana de Mario Casas. Antes de marcharse, la concursante eliminada no ha podido ocultar su pesar por tener que dejar el formato, pero se lo ha tomado con deportividad. Y, antes de abandonar el plató, ha compartido sus sensaciones tras el veredicto del jurado.

«Al final, no me importa irme frente a Mala, porque es una pedazo de artista. Decir que estoy orgullosa de lo que he hecho y me voy contenta y he disfrutado una barbaridad. Quiero darle las gracias a mi profesor que ha tenido mucha paciencia y me ha enseñado mucho», han sido sus primeras palabras antes de ser despedida del plató por Jesús Vázquez.

@sheila_casas_ se convierte en la quinta concursante eliminada de la edición



#BailandoConLasEstrellas7

— Bailando con las estrellas (@bailandoest) February 24, 2024

En redes sociales, la expulsión de Sheila ha causado un gran cabreo. Muchos lo tachan de «injusto» por tener que salir de la competición una concursante tan buena como Sheila y con mucho más nivel que otros participantes como Bruno Vila o Josie.