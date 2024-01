Jesús Vázquez presenta ‘Bailando con las estrellas’: «Desde ‘La Voz’ no he vuelto a hacer un directo»

Telecinco estrena este sábado 13 de enero a las 22:00 horas ‘Bailando con las estrellas’ con Jesús Vázquez y Valeria Mazza como maestros de ceremonias. Con ello, la cadena de Mediaset vuelve a apostar por un gran formato internacional de entretenimiento y recupera el espíritu de ‘¡Más que baile!’ que emitió en el año 2011.

Con ‘Bailando con las estrellas’, Jesús Vázquez vuelve a un formato en directo después de muchos años. Algo que le tiene entusiasmado porque tal y como recalca en esta entrevista «la televisión en estado puro es la televisión en directo». Además, el gallego se muestra feliz de haber podido trabajar en los grandes formatos de entretenimiento que se han hecho en todo el mundo como ‘GH’, ‘Supervivientes’, ‘Operación Triunfo’, ‘La Voz’, ‘Got Talent’ o ‘The Bachelorette’.

Pero además en esta entrevista, Jesús Vázquez nos confiesa su miedo a tener que controlar a un animal televisivo como Antonia Dell’Atte, que será una de las miembros del jurado del programa junto a Boris Izaguirre y la parte más técnica en la que se encuentran Blanca Li, Gorka Márquez y Julia Gómez Cora.

Por si fuera poco, también le preguntamos en este encuentro con la prensa posterior a la presentación del programa, por la dura competencia que tiene ‘¡Allá tú!’ en el access.

¿Estás feliz de poder volver a un formato en directo y con gente a la que quieres?

Muchísimo. A medida que he ido descubriendo el programa y me dijo Jaime Guerra que iban a hacer ‘Bailando con las estrellas’ y que querían que lo hiciera yo, me quedé un poco así porque claro todo dependía del casting y del jurado. Pero a medida que me he ido enterando ha sido una maravilla. De Antonia me enteré hace dos días y de Boris me escribió el estando en Tokio y yo en la Antártida y me dijo ‘amado que vamos a estar juntos’. Estar con Boris y Antonia que son amigos desde hace casi 30 años hacer este programa juntos es uy chulo, es una de las carambolas de la vida que tocan a veces.

Se te ve ilusionado en esta nueva etapa de Mediaset con formatos como ‘Bailando’ y la vuelta de ‘Allá tú’.

Si, es que tenía muchas ganas de volver a hacer un directo. Para mí es un sueño, la echo mucho de menos. Creo que desde ‘La Voz’ no he vuelto a hacer un directo, todo ha sido grabado. Que está muy guay también pero no tiene la adrenalina del directo. La tele en estado puro es tele en directo. Lo bueno del directo es que pase lo que pase tienes que resolverlo y no puedes divagar porque además te tienes que ir a publi.

¿Cómo vas a poder controlar a Antonia Dell’Atte en el jurado?

No lo sé, por eso en la rueda de prensa lo he comparado con lo que me pasó en ‘Hotel Glam’ con Pocholo porque eran directo y son personajes incontrolables. Pero aquí juego con la baza de que Antonia es mi amiga y la quiero mucho y hemos pasado muchas cosas juntos. Yo conozco a Clemente desde que era un niño y entonces confío en que yo le diga o le haga gestos me haga caso. A mí me encanta ella y le dejaría hacer locuras toda la noche pero si me tengo que ir a publi me tengo que ir porque sino incumplimos y nos ponen una multa.

¿Cómo crees que va a encajar ella con el resto del jurado?

A ver tenemos dos partes en el jurado, la más técnica y profesional que son super figuras de lo suyo. Y claro no están tan acostumbrados a lidiar con personajes televisivos tan enormes como Antonia o como Boris que son animales televisivos. Yo creo que va a haber un ten con ten, que se van a llevar bien, pero al principio les va a chocar. Ellos harán una valoración técnica y se van a encontrar con dos torbellinos que divagarán sobre lo que ellos creen y a llevarles la contraria.

Tienes una carrera muy extensa, ¿te has llegado a plantear en algún momento el parar o decir quiero hacer esto y no esto?

Si, el año pasado tuve un momento de no saber muy bien que quería hacer después de hacer tantas cosas. Yo tengo contrato con Mediaset hasta 2025 y me estaba planteando seriamente si seguir o hacer una parada para ver que quiero hacer o si quiero seguir o descansar. Pero de repente me han puesto dos caramelos encima que ya no tengo más que pensar.

Porque la vuelta de ‘¡Allá tú!’ para mí ha sido maravillosa porque es uno de los programas en los que más he disfrutado y aunque no es en directo lo grabamos como si fuera directo. Y ahora con esto, si funciona como todos esperamos pues haremos ‘Bailando con las estrellas’ todos los años con lo cual…

¿En esa reflexión de tu relación con Mediaset influyó la salida de Paolo Vasile?

No, no. Sin faltar el respeto a nadie y sin que nadie se lo tome mal. Mi vínculo es más con Mediaset que con sus consejeros delegados. Lo digo con todo el cariño del mundo pero es que he tenido a muchos. Mi primer consejero fue Valerio Lazarov. Al final los consejeros delegados son directivos que se mueven entre empresas, que se vienen, que se van. A mí lo que me gusta es el espíritu de Mediaset, yo me siento muy identificado con la tele que hace Mediaset.

Es más vínculo con la empresa. Yo tengo muchos amigos que conozco desde hace 30 años: cámaras, equipo técnico, de sonido. Tengo algo familiar con la empresa. Los cargos directivos al final fluctúan. Me ha pasado tener jefes que se han ido de Mediaset a otras cadenas y que luego han vuelto y yo sigo aquí.

Paula Vázquez el otro día nos contaba que ella tiene un plan B si algún día no puede o no quiere seguir en televisión. ¿Tú lo tienes?

Lo tengo clarísimo. Esta época que tuve de pensar si seguía o no es porque en el fondo mi objetivo es no pasar muchos años más en la tele, no sé cuantos, pero no muchos. Yo lo que quiero es vivir la vida, viajar, hacer otras cosas. Yo vivo planeando viajes, al final a lo mejor acabo haciendo un programa de viajes. A mí me encanta mi trabajo, y lo que me gusta de mi trabajo es que puedo comprar tiempo para vivir mi vida. Yo en unos años si o sí lo dejaré. Yo no voy a ser de las que dicen ‘moriré en un escenario’, hija que desgraciada disfruta un poco la vida porque la vida es mucho más que un escenario o un plató.

Parece que te niegas a bailar, ¿por qué?

No es que me niegue es que bailo muy mal. Nos propusieron a Valeria y a mi preparar algo para el arranque del programa y no teníamos tiempo. Yo en dos días no me aprendo una coreografía para que quede resultona. Entonces a ver si para el final después de trece semanas y con mucho esfuerzo, los bailarines nos ayudan y podemos intentar preparar algo…

¿Cómo llevas el que ‘¡Allá tú!’ compita cada día contra ‘El Hormiguero’?

Pues es muy difícil, pero ahí estamos peleando. Yo espero que se tenga paciencia. Tenemos muchos programas grabados. La pelea está dificilísima porque el access se ha convertido yo creo en la gran batalla y la más difícil de todas porque es la de más consumo, incluso más que el prime time porque el prime empieza a las 11 y muchos se van a la cama. Y en esa franja están formatos consolidados como ‘El intermedio’, ‘El hormiguero’ y ‘First Dates’.

Cuando a mí me lo dijeron, era un este de te vamos a estrellar en el access pero confiamos en que es una opción diferente. Y yo dije OK, pero darme tiempo. Estamos haciendo programas con muchísimo cariño y están quedando muy divertidos, yo intento recuperar el espíritu del Allá tú. Pero claro tienes enfrente a Pablo Motos con Sofía Vergara que le puso fino y yo tengo a una señora de Burgos abriendo unas cajas. Así que yo solo pido que nos dejen tiempo. Pero yo acepto esta determinación de la cadena y este cambio de rumbo y me pongo a remar con ellos porque es mi cadena, y pico y pala, pico y pala.

¿Has podido ver ‘Operación Triunfo’ en Prime Video y a Chenoa como presentadora?

No he podido ver nada porque he estado de viaje muy lejos y he estado desconectado. Pero si tengo que decir que toda la gente de Gestmusic con los que hago ‘Allá tú’ y amigos que lo han visto y tal todos me dicen que Chenoa está estupenda. Así que felicidades Chenoa porque es un programa muy difícil de hacer. Y me consta también que estudia muchísimo, que se lo ha tomado super en serio, que dedica la semana entera a currarse el programa. Y es lo que yo una vez que me preguntaron que me parecía que Chenoa presentara ‘OT’ dije, que estudiara mucho porque es un formato muy difícil de llevar.

Al final Roberto Leal y tú tenéis carreras parecidas. Los dos habéis presentado ‘OT’ y ‘Bailando con las estrellas’. Solo te queda ‘Pasapalabra’ (risas).

Es verdad. Si lo compra Telecinco aquí estoy. No, si lo compra Telecinco está Christian, ese formato es de Christian (risas).