Mediaset desvela el ambicioso jurado de ‘Bailando con las estrellas’ y se distancia del de TVE

El baile vuelve a la televisión por todo lo alto con el estreno de ‘Bailando con las estrellas’ en Telecinco. Mediaset recupera así el formato que ya emitió TVE en el año 2018 y que triunfa en todo el mundo. Lo hace adelantándose a la cadena pública que también contará con su propio talent de baile con ‘Baila como puedas’.

Ante su estreno este sábado a las 22:00 horas, Mediaset ha presentado todos los detalles de ‘Bailando con las estrellas’ en una rueda de prensa a la que ha acudido El Televisero, y en la que se ha revelado al jurado encargado de valorar las actuaciones de los 13 concursantes famosos de este programa que contará con Jesús Vázquez y Valeria Mazza como maestros de ceremonias.

El jurado de ‘Bailando con las estrellas’ contará con tres eminencias de la danza y el espectáculo como Blanca Li, Julia Gómez Cora y y Gorka Márquez junto a tres personajes famosos como Antonia Dell’Ate, Boris Izaguirre y Cristóbal Soria, que ejercerá de ‘Tribuno del pueblo’. En definitiva, un jurado ambicioso y que combinará la profesionalidad y la técnica con el show y el espectáculo televisivo.

Mediaset se distancia del ‘Baila como puedas’ de TVE

«‘Bailando con las estrellas’ es el formato de baile más importante de la historia de la televisión. Ha viajado por todo el mundo y nosotros vamos a hacer la versión internacional más exitosa», destacaba Jaime Guerra, director de producción de contenidos de Mediaset al empezar la rueda de prensa.

«Llevamos trabajando muchos meses junto a Bulldog TV y la BBC», añadía dejando claro que desde Mediaset llevan muchos meses trabajando en la adaptación de ‘Bailando con las estrellas’ distanciándose así del formato que llegará en febrero a TVE.

«Nosotros siempre hemos querido tener este formato y es lo que queremos hacer en televisión. Nos apetece hacer una televisión divertida y con mucho show, lo que hagan los demás nos da igual», añadía. «El original es este con grandes presupuestos y gente profesional, no confundamos», apostillaba al respecto Antonia Dell’Ate.

Los 13 concursantes de ‘Bailando con las estrellas’

Tras triunfar como deportistas, deslumbrar con sus diseños en las pasarelas, llenar estadios de personas que corean sus canciones, ganar Grammys y Goyas, actuar en cine, teatro y televisión, desfilar en prestigiosos certámenes de moda, acumular millones de seguidores en redes sociales y protagonizar portadas de las revistas del corazón, 13 celebrities demostrarán ahora su talento en el mundo del baile.

Los 13 celebrities formarán pareja con 13 bailarines profesionales que les enseñarán cada semana diferentes disciplinas y estilos de baile para intentar convertirse en el mejor bailarín de ‘Bailando con las estrellas’, la adaptación española del formato ‘Strictly Come Dancing’ (‘Dancing with the stars’).

El ex futbolista Miguel Torres, la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada, el estilista Josie, el actor Adrián Lastra, la cantante Mala Rodríguez, la diseñadora de joyas Elena Tablada, la abogada Sheila Casas, el ex futbolista y productor musical José Manuel Pinto, el concursante de ‘Reacción en cadena’, Bruno Vila, la cantante María Isabel, el influencer Jonan Wiergo, la Miss Universo España Athenea Pérez, y la actriz Carlota Boza forman el casting.

La mecánica con votos del público y jurado

Cada celebrity formará pareja con un maestro bailarín, que será el responsable de forar a su pupilo en las diferentes disciplinas de baile, preparándole y ensayando sin tregua para perfeccionar su técnica y conseguir el mejor resultado en la puesta en escena que ejecuten en cada gala. Todas las parejas serán de hombre-mujer salvo Jonan Wiergo que bailará junto a un chico bailarín.

Durante el directo y ante la atenta mirada del jurado, los presentadores y el público, cada pareja de baile realizará su exhibición y recibirá una valoración y una puntuación de cada miembro del jurado. A su vez, el público podrá votar a su favorito desde casa a través de la app de Mitele. Con la media de estas puntuaciones se configurará un ranking y las dos parejas que se encuentren en peor posición deberán volver a bailar. Concluidas las actuaciones, será exclusivamente el jurado el que decida la pareja que se salva y, por consiguiente la que es eliminada de la competición. Y finalmente, en la gran final la mejor pareja será la ganadora.

Así es el jurado profesional de ‘Bailando con las estrellas’

Blanca Li

Coreógrafa, bailarina, actriz y directora de cine, Blanca Li es una de las más prestigiosas y reconocidas figuras de la danza a nivel mundial, distinguida con la Insignia de la Legión de Honor de la República Francesa y la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes del Gobierno de España, entre otros muchos galardones.

Miembro de la Academia de Bellas Artes de Francia y hasta ahora directora de los Teatros del Canal, ha creado coreografías para grandes directores internacionales de cine como Pedro Almodóvar, Jean-Jacques Annaud o Anne Fontaine, y estrellas de la música como Paul McCartney, Coldplay, Beyoncé, Blur, Goldfrapp, Daft Punk yKanye West. En los próximos meses estrenará una ópera en el Teatro Real y arrancará una gira con una versión hip-hop de ‘El Cascanueces’, mientras sigue triunfando con ‘Le Bal de París de Blanca Li’, su espectáculo virtual en vivo.

Julia Gómez Cora

Exconsejera delegada de StageEntertainment, la mayor productora de espectáculos musicales de España, Julia Gómez Cora está considerada la reina de los musicales en nuestro país por convertir la Gran Vía madrileña en el Broadway español con montajes tan legendarios como ‘El Rey León’, ‘Los Miserables’, ‘El fantasma de la ópera’, ‘Cats’, ‘La Bella y la bestia’, ‘Mammamia!’, ‘Cabaret’ o ‘Myfair Lady’. Por su ojo experto han pasado en cientos de castings miles de bailarines que posteriormente han triunfado en todo el mundo.

Gorka Márquez

Quizá el español más conocido de la televisión británica, gracias a su participación durante ocho años como bailarín en ‘Strictly Come Dancing’ de la BBC, el formato original de ‘Bailando con las Estrellas’ en Reino Unido. Allí ha compartido escenario con decenas de celebridades, entre las que destaca la cantante y actriz Alexandra Burke, con la que consiguió el récord de dieces en una sola serie (32) y protagonizó una final que vieron 13 millones de espectadores.

Con solo 12 años empezó a representar a España en campeonatos de baile. En su currículum destacan el Campeonato Mundial de bailes latinos 2010 o las semifinales de la Copa Mundial de WDSF (World Dance Sport Federation), aunque su lanzamiento definitivo fue el espectáculo de danza en directo ‘BurntheFloor’ en el West End de Londres, con el que recorrió medio mundo. En la actualidad protagoniza un reality junto a su mujer, Gemma Atkinson, a la que conoció en el programa de la BBC.