La desafiante advertencia de Kike Calleja a Ana Herminia tras «tocarle las narices»: «Tomaré medidas»

Kike Calleja ha decidido contestar de forma tajante este lunes en ‘Vamos a ver’ a las últimas acusaciones de Ana Herminia Illas. El reportero confesó en el programa presentado por Joaquín Prat sentirse «utilizado» por la pareja de Ángel Cristo que cargó contra él durante su última entrevista en ‘¡De viernes!’.

El pasado viernes, Ana Illas señaló al antiguo reportero de ‘Sálvame’ como el principal culpable de todos los rumores que corrían sobre ella en ‘Honduras’, algo a lo que Calleja no ha tardado en responder. «Me estoy empezando a cansar de que me utilicen para sacar una historia que quieren sacar los demás…», comenzó advirtiendo el periodista.

«Yo no he dicho nada públicamente de una historia que además no me creo. He dicho desde un primer momento que había una hoja de ruta establecida tanto por Ángel como por Ana, y es lo que está pasando», señaló Kike Calleja, que mantiene que la pareja que se dio el ‘sí quiero’ en los Cayos Cochinos está siguiendo una estrategia, y las acusaciones de Illas contra él son parte de su plan.

Kike Calleja: «No voy a participar en ningún juego de hacer daño»

La pareja del hijo de Bárbara Rey desmintió su romance con el marido de Arantxa del Sol, Finito de Córdoba y aseguró en ‘¡De Viernes!’ que Calleja estaba detrás de esos rumores, pero el periodista insistió en ‘Vamos a ver’ sobre la falta de honestidad de la venezolana. «El otro día vi que había muchas contradicciones… Un día Arantxa tiene celos, otro día es la víctima, es un teléfono escacharrado…», sentenciaba el comunicador.

«A ver si nos ponemos de acuerdo con las versiones, porque creo que no les ha dado tiempo suficiente de hablar en la isla a Ángel y a ella y está la cosa patinando por algún lado», aseguraba Kike Calleja, que señaló entonces al ‘villano’ de esta edición de ‘Supervivientes’ como el verdadero cerebro detrás de todas las polémicas.

Entonces, el periodista recordó que Mario González ya advirtió en su vuelta de Honduras que Ángel Cristo es el que «va diciendo cosas muy fuertes por la isla». «Él va sembrando las dudas, habla de muchísimas cosas, no lo voy a decir…», reveló Calleja a sus compañeros, que le preguntaron rápidamente por lo que el hijo de la vedette va diciendo detrás de las cámaras.

Pero Kike Calleja se limitó a aclarar todo lo referente a Arantxa del Sol y los rumores de su matrimonio. «Mi conversación con Arantxa está grabada, le dije no te fíes de Ángel, que te va poniendo verde y no le cuentes cosas de tu vida privada», explicó el colaborador de ‘Vamos a ver’. Que aclaró también lo sucedido durante la llamada que Ana tuvo con Finito antes de entrar en el programa.

Antonio Rosi cuestiona a Calleja: «Nos falta información»

«Ana y Finito hablan, y Ángel participa en esa conversación. Dicho esto, no voy a participar de ningún juego para hacer daño a nadie y a partir de ahí, como me sigan tocando las narices al final tomaré medidas, porque ya me estoy cansando», advirtió con rostro serio el periodista, mientras algunos de sus compañeros cuestionaban sus palabras.

Antonio Rosi puso entonces en duda las palabras de Kike Calleja e intentó despojar a Ángel Cristo junior del título de villano que Calleja le estaba grabando a fuego durante su intervención. «Nos falta información, el punto de inflexión es verdad que eres tú. Ella habrá corroborado con el resto si Ángel va diciendo o no, pero ella tomó una decisión radical con lo que tú le dices», espetó el colaborador.

«Si es que está grabada mi conversación con ella, lo que no voy a hacer es inventarme algo que nunca ha existido», insistió el comunicador, que mantuvo que el hermano de Sofía Cristo llamaba constantemente «inútil» y «carga» a la presentadora en la isla. Calleja negó también rotundamente conocer de antemano la relación entre la venezolana y el marido de Arantxa del Sol.