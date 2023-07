Vuelco radical entre Rosalía y Rauw Alejandro ante lo comunicado por ‘El programa del verano’

La edición estival de ‘El programa de Ana Rosa‘ ha continuado ahondando en la ruptura del año de la que todo el mundo no para de hablar desde que salió la noticia por parte de la revista People. Una separación que ha convulsionado a los seguidores de Rosalía y Rauw Alejandro y que ya ha sido confirmada por el cantante puertorriqueño a través de un comunicado.

Sin embargo, lejos de ser aclaratorio, ha sembrado más polémica y desconcierto. El también compositor y productor, que niega rotundamente la infidelidad como causa, afirma que la ruptura se produjo hace meses. Algo que sería completamente mentira, pues quienes le han seguido han visto que hasta el pasado mes se cruzaban mensajes de amor. De hecho, ella, en su visita a ‘El Hormiguero’ el 12 de junio, habló de los planes de boda.

Así, ante esta contrariedad, ‘El programa del verano’ de Telecinco ha aportado información que echa por tierra ese comunicado de Rauw Alejandro y que da un giro al punto y final con Rosalía. En primer lugar, han revelado un dato significativo y extraño. «Lo que sorprende aquí es el comunicado que Rauw Alejandro lanzó en sus redes, por cierto lo lanza horas después de que el equipo del cantante pidiera a varios fans, yo he visto los mensajes, que desmintieran ellos mismo que había sido infiel. No entiendo por qué lo piden a los fans y no al propio Rauw Alejandro», ha comentado Leticia Requejo.

«Rauw, tú sabes que estás mintiendo porque la ruptura no viene desde hace meses, la ruptura la podemos fechar a finales del mes de junio, entre el 20 y el 28, es decir, un mes. Él habla en el comunicado de meses atrás y no, son semanas atrás porque, además podemos hacer una especie de calendario. Rauw hace un vídeo imitando a Rosalía a principios del mes de junio; Rosalía más tarde le contesta a través de un concierto diciendo que le echa de menos, que le quiere mucho y demás. Y el 12 de junio hace promoción en Madrid y habla de la boda. Días posteriores, ella le sigue mandando mensajes. Entonces, ¿por qué estás mintiendo?», ha proseguido muy tajante la reportera y colaboradora de ‘AR’.

Leticia Requejo revela que Rosalía tomó la decisión de romper con Rauw Alejandro

Acto seguido, Requejo también ha comunicado una información obtenida en exclusiva por ‘El programa de Ana Rosa’. «¿La decisión de poner punto y final a la relación quién la ha tomado? Pues bien, aunque se podría entender que ha sido Rauw Alejandro, no, ha sido la catalana la que ha decidido poner punto final a su compromiso y a su relación de tres años. Y por cierto, vamos a ir más allá, me dicen que Rosalía está literalmente fatal», han contado. «En su último concierto de París ella está rota, está destrozada», ha añadido Patricia Pardo.

«La pregunta es si a Rosalía le han llegado ciertas informaciones que le han hecho ver cómo es realmente esta persona», ha cuestionado Leticia Requejo, que ha avanzado: «También sé que en las próximas semanas ella va a estar en Barcelona, en su tierra, pero no la vamos a ver. Me dicen que no se va a dejar ver y que va a arroparse en su familia y en su música, porque su idea es seguir a pesar de este varapalo».

Para terminar la crónica de la ruptura más sonada, la periodista de Telecinco ha facilitado otra relevante información: «Otro dato que llama la atención es que el representante y el guardaespaldas de Rauw Alejandro, que son siempre los mismos, siguen a Valeria (la modelo colombiana con la que se le relaciona) y han dejado de seguir a Rosalía, un movimiento que no entendemos».