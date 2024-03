Marta Riesco se deslengua y destapa el mal trato sufrido por Joaquín Prat: «Fue horrible»

Marta Riesco y Joaquín Prat fueron compañeros en ‘El programa de AR’, el magacín matinal de Telecinco presentado por Ana Rosa Quintana antes de que esta diera el salto a las tardes de la cadena. Ella era reportera del programa, mientras que él era el copresentador. Y, al parecer, las cosas entre ellos no acabaron nada bien.

La periodista ha vuelto a hacer uso de su cuenta de Instagram, donde es muy activa, para contar cómo fue su reencuentro, o no encuentro más bien, hace unos días, con el actual presentador de ‘Vamos a ver‘. Marta Riesco acudió a un evento y, tras pasar por el photocall, se fue a la zona de catering. En un momento dado, se abrió la puerta y apareció Joaquín Prat, el cual ella reconocía en el vídeo que no sabía que iba a ir.

«Yo le vi a él y él me vio a mí, ¿qué creéis que pasó? Pues como muchos habéis intuido, Ra fue a saludarlo y yo, sinceramente, no fui a saludarle. Él tampoco vino a saludarme, él me miró y yo le miré. Éramos conscientes de la existencia el uno del otro. En ningún momento nos fuimos a saludar la verdad», explicó la exnovia de Antonio David Flores a sus seguidores de Instagram.

Marta Riesco sobre Joaquín Prat: «Fue el que más daño me hizo»

Pero, lejos de quedarse ahí, Marta Riesco aseguró que «hay muchas cosas que no he contado, que ya contaré, pero es una de las personas que peor se portó conmigo y que menos me esperaba, porque siempre estaba valorando mi trabajo positivamente. El trato de él hacia mí fue pésimo. Fue el que más daño me hizo en el mundo de la televisión».

Tal y como recordó la reportera, estuvieron casi seis años trabajando juntos: «Era una situación un poco rara, tenerle ahí al lado y ni siquiera saludarnos y mucho menos por los últimos movimientos que él hizo y por sus declaraciones. Fue una etapa de hostilidad hacia mí absoluta y todo por ser la pareja de quien era. Fui el daño colateral».

«Sé que estoy en una etapa de no rencor, pero no soy gilipollas y el sufrimiento que me han causado las personas… Ojalá en algún momento pueda hablar más claro. No hubo saludo, ni de lejos ni de cerca. Obviamente, yo tampoco quería saludarle bajo ningún concepto. No sé lo que pasó en esta etapa, fue horrible respecto a muchas cosas», concluye Marta Riesco.