Sonsoles Ónega pide perdón a la audiencia por lo que se le oye: «No hay tinte político»

Este miércoles el interés de muchos medios de comunicación se sitúa en Sanxenxo, el municipio pontevedrés al que una vez más ha viajado el Rey Juan Carlos I para disfrutar con amigos y entrenar en las regatas. Y como era de esperar, Sonsoles Ónega ha abordado este asunto con sus colaboradores en ‘Y ahora Sonsoles’.

Así, la presentadora de Antena 3 arrancaba su programa conectando con Luis García Temprano, que se encontraba en Sanxenxo para contar la última hora de la llegada del rey emérito a España y de los planes del monarca durante estos días.

A lo largo del programa, los colaboradores de ‘Y ahora Sonsoles’ debatían sobre este nuevo viaje del rey Juan Carlos I a nuestro país. Era Antonio Naranjo el que se enfrentaba a sus compañeros teniendo que ser reprendido por Sonsoles Ónega por cuestionar el «circo» que se forma con cada viaje del emérito.

«Una persona con 85 años cuyos pecados ha pagado y cuyos servicios todo le reconocemos se merecería un poco de generosidad por parte de una sociedad que perdona cosas mucho más inaceptables», soltaba Antonio Naranjo. «Él no se va por propia voluntad», defendía el periodista mientras Sonsoles Ónega le corregía al decir «tampoco le echan».

Pero Antonio Naranjo seguía en sus trece. «La polémica no la desata el padre la desata el tipo de política que ha habido en España en los últimos años», insistía el periodista. «No hombre no, no voy a ser yo la que defienda a esta clase política pero no», volvía a replicarle Sonsoles Ónega a su colaborador.

«Yo no quiero politizar esto pero aquí se puede indultar a políticos, se puede considerar a hombres de paz a exterroristas, pero a un hombre cuyos pecados ya hemos reprobado todos no le dejamos volver a su país a morirse o a venir de vacaciones», sentenciaba Antonio Naranjo volviéndose a echar encima a sus compañeros y a Sonsoles.

Sonsoles Ónega se adelanta a las críticas: «No hay tinte ideológico»

Antes de zanjar el tema y de desplazarse también a Mallorca donde llegará el rey Felipe VI para empezar sus vacaciones en el Palacio de Miravent; Sonsoles Ónega se dirigía a su audiencia para pedir disculpas por no saber pronunciar bien Sanxenxo después de que la primera vez que lo hizo cuando todavía estaba en Telecinco se le echaran encima de los gallegos.

«Pido disculpas por enésima vez porque no pronuncio bien Sanxenxo, lo digo mal. Digo Sangenjo, pero no hay ningún tinte ideológico ni político por favor», advertía Sonsoles Ónega adelantándose a las críticas que podía recibir.