Sergi Ferré señala el alto precio pagado por demandar a la productora de ‘Sálvame’

Unos días antes de la cancelación de ‘Sálvame‘, trascendió que Sergi Ferré había interpuesto dos demandas a la productora La Fábrica de la Tele -compañía para la que llevaba trabajando 8 años- por el supuesto castigo recibido después de negarse a realizar una jornada laboral de 18 horas ininterrumpidas.

En aquel momento, los directivos de ‘Sálvame’ pidieron al reportero que continuara en su puesto de trabajo amortizando un viaje a Barcelona. Él no estuvo dispuesto a cumplir esa reclamación, se acogió al estatuto de los trabajadores y se plantó. Pero, al día siguiente, los altos mandos se reunieron con Sergi y le anunciaron que iban a dejar de contar con él como reportero, relegándole a funciones de «auxiliar de redacción». Esas fueron las duras represalias.

Avalándose en una baja laboral por ansiedad, Sergi Ferré decidió no quedarse de brazos cruzados y registró una demanda por despido improcedente en la que solicita una cantidad de 50.000 euros por daños morales. Por otro lado, interpuso otra demanda por reclamación de cantidades ante las horas extras realizadas en el último año y que no le han sido abonadas. En ese caso, pediría 12.000 euros.

Además, anunció en sus redes que iba a por todas sin temor a las consecuencias: «Voy a por todas, voy a un juicio y me quedo tan pancho. Estoy tranquilo. Tengo los billetes de AVE, conversaciones, audios… No soy gilipollas. Me voy a cerrar puertas, sí, pero me las trae al pairo. No voy a dejar que me vacilen más. Ya no me van a pisar más», sentenció el periodista al tiempo que reveló su sueldo: «cobro 1.900 euros donde no existe la puta hora extra, no existe el día libre, no existe nada».

Por ahora, Sergi Ferré se encuentra a la espera de juicio y deseando que le paguen el finiquito tras la finalización de ‘Sálvame’. En declaraciones para La Razón, lamenta que «aún no se ha fijado la fecha de celebración». «Desgraciadamente, la Justicia va muy lenta. Hay que tener paciencia y esperar», confiesa.

«Yo sigo de baja, me voy encontrando mejor, pero mientras no me den el alta no puedo buscar trabajo. Espero que me salga algo después del verano. Lo que no estoy dispuesto es a volver a la televisión en las mismas condiciones que tenia en ‘Sálvame’, eso está claro», declara sobre sus planes de futuro próximos.

Y aunque nota mejoría, Sergi Ferré aún no se encuentra recuperado del todo por el precio que está teniendo que pagar mientras aguarda a que todo pase y se solucione. «Tengo pesadillas. He soñado con mis problemas en la tele, es algo que debo superar. Por eso estoy deseando que todo esto se acabe y volver a la normalidad. Hasta que tenga lugar el juicio estaré intranquilo, es lógico«, revela al citado medio mientras comparte una idea muy nítida: «si las ofertas que tenga de la tele no me convencen, me buscaré la vida en otro gremio profesional».