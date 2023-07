Sergi Ferré echa sal en la herida contra ‘Sálvame’ tras demandarles: «He tenido pesadillas»

Ahora que ‘Sálvame‘ ya es historia de la televisión tras su cancelación; Sergi Ferré ha querido hablar alto y claro de las demandas que ha interpuesto a La fábrica de la tele por daños y prejuicios. Además asegura que sigue de baja a la espera de que se celebre el juicio.

«Con la finalización del programa espero que me paguen el finiquito«, asevera en unas declaraciones a la revista Pronto. Por el momento, el que fuera uno de los reporteros de ‘Sálvame’ más reconocidos junto a Omar Suárez o José Antonio León asegura estar «mejor» mentalmente aunque sigue teniendo pesadillas. «Esta misma noche he tenido pesadillas con mis problemas en la tele«, confiesa.

Y es que el tema del juicio pendiente contra La fábrica de la tele le tiene muy intranquilo. «Es algo que tengo que superar, por eso estoy deseando que todo esto acabe y volver a la normalidad. Hasta que tenga lugar el juicio estaré intranquilo», prosigue diciendo.

Preguntado por su futuro laboral, Sergi Ferré tiene muy claro que no piensa volver a aceptar las condiciones que tenía en ‘Sálvame’. «Hasta que no me den el alta no puedo buscar trabajo. Espero que me salga algo después del verano. Lo que no estoy dispuesto a hacer es volver a la televisión en las mismas condiciones que tenía en Sálvame«, sentencia.

Cabe recordar que Sergi Ferré interpuso una demanda contra La fábrica de la tele solicitando por un lado la rescisión de su contrato y una indemnización por daños y perjuicios por valor de 50.000 euros; y por otro reclama 12.000 euros en concepto de horas extras realizadas del último año.

El origen del conflicto entre Sergi Ferré y La fábrica de la tele

Según avanzó EsChismógrafo, el conflicto entre La fábrica de la tele y Sergi Ferré se produjo por un desencuentro que tuvieron el reportero y la productora entre el 27 y 28 de marzo después de negarse a hacer una jornada laboral de 18 horas para viajar a Barcelona a cubrir la presentación del libro que presentaba Carlota Corredera.

Tras negarse a hacer el viaje y ese reportaje, Sergi Ferré denunció que La fábrica de la tele decidió imponerle un «castigo» apartándole de su labor como reportero y de hacer pantalla relegándole a trabajos de oficina. Tras ver que no le devolvían a su puesto de reportero, Ferré terminó pidiendo una baja médica por ansiedad.

Después de interponer una demanda, el pasado 21 de abril, antes de que se conociera la cancelación de ‘Sálvame’ por parte de Mediaset; la productora y el propio Sergi Ferré se reunieron en el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC), sin conseguir alcanzar un acuerdo. El juicio se iba a producir en junio pero por el momento no tiene fecha.