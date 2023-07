Marta Peñate pierde la boca y lo que airea de Makoke en ‘Vaya Vacaciones’ es de traca

Las broncas entre Makoke y Marta Peñate están a la orden del día en ‘¡Vaya vacaciones!‘. Las dos concursantes, que ya habían protagonizado fuertes encontronazos, han vivido un nuevo rifirrafe que en esta ocasión ha dejado al descubierto la supuesta infidelidad de Makoke al italiano cuando ambos eran pareja.

La disputa ha comenzado durante una de las fiestas nocturnas en la villa. En concreto, Marta Peñate se dirigía a Makoke espetándole: «Me encanta eso de los realities, cuando deslumbra la falsedad y yo me encanta porque me supero muchísimo con esto. Un brindis por la falsedad». En ese momento, Makoke ha aprovechado para levantarse y Marta para atacar: «Quien se ofenda que se vaya».

Visiblemente desesperada por las constantes trifulcas, la madre de Javier Tudela explotaba: «Es que no sé qué más hacer. Me da igual, que a mí no me afecta. Lo que no quiero es que este hombre (Tony) le afecte». De igual manera, Marta Peñate ha hecho acto de presencia y Makoke le ha espetado: «Marta, no tengo ningún problema contigo. Si quieres hablar conmigo yo estaré dispuesta».

«¿Sabes qué pasa? Que no has querido hablar conmigo en ningún momento. Has sido conmigo muy falsa y tú puedes decir lo que quieras de mí. He intentado por activa y por pasiva hablar contigo y me he preocupado en conocerte y tú no te has preocupado una mierda en conocerme a mí. Esa es la diferencia entre tú y yo. Es muy falsa», han sido los reproches de Marta Peñate.

Lejos de quedarse callada, Marta Peñate le ha afeado a la expareja de Tony que se esté acercando a Cristina Porta y Aguasantas para evitar salir nominada. Unos comentarios que han provocado el amago de abandono de Makoke. «¿Qué hago? De verdad, ¿qué coño hago?», ha preguntado fuera de sí ante lo que Marte Peñate le ha espetado: «Hazte la víctima. Eres muy falsa, ya está».

Al descubierto la supuesta infidelidad de Makoke hacia Tony

El encontronazo entre las dos ha llegado al momento culmen cuando precisamente Marta Peñate ha dejado entrever una supuesta infidelidad por parte de Makoke cuando ésta salía con Tony. «Tony hijo, no te mereces una mujer así«, le ha soltado Makoke. Como réplica, Marta ha estallado: «¿Sabes qué? Dile a Tony que le pusiste los cuernos. Díselo, que me lo contaron. Me lo contó Kiko«. Frente a ello, la principal aludida ha querido aclarar la situación asegurando: «Solo quiero aclarar una cosa Tony, en mi vida te puse los cuernos. Para que lo sepas».

Tony Spina explota contra Marta Peñate por su cuestionada actitud

La actitud beligerante de Marta Peñate ha hecho explotar a Tony, quien aseguraba: «No puedo más. ¿Tú puedes petar? ¿Tengo el derecho a petar? Estoy hablando contigo como tú te desahogas conmigo que para algo tú eres mi pareja. He petado y he venido a disfrutar una experiencia con mi novia y por mucho que la cuestión no vaya conmigo, si tú estás mal, yo no estoy bien». En la misma línea, el italiano le ha trasladado a su pareja: «Que nadie te cambie tu humor, tu felicidad. Que nadie tenga ese poder de cambiártelo, que no lo tenga. Es que no sé cómo decirlo».