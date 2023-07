Marta Peñate la lía nada más entrar en ‘¡Vaya vacaciones!’ ante lo ocurrido en el inicio

Este jueves 6 de julio, Telecinco estrena ‘¡Vaya vacaciones!’, un reality muy veraniego en el que varias parejas de concursantes famosos tendrán que convivir durante una temporada. Y, aunque todavía no ha comenzado, ya ha habido una primera bronca. Las protagonistas han sido Marta Peñate y Carmen Nadales.

Nada más llegar a la villa donde tendrán que convivir, los concursantes han compartido sus primeras impresiones. Ha sido ahí cuando Marta Peñate, tan sincera como siempre, no ha dudado en despacharse a gusto contra Carmen Nadales.

«Lo que he visto de ti no me ha gustado, igual que de él no tengo nada malo que decir. No me ha gustado, pero nada. No me gustó tu primer reality ni el último al que fuiste. A lo mejor me equivoco y es una sensación, pero me pareces como una soberbia, prepotente», le ha espetado la canaria a su compañera.

Marta Peñate recrimina a Carmen Nadales su actitud en el pasado

Pero, lejos de quedarse ahí, Marta Peñate ha sacado a relucir su pasado: «Estuviste con un chico de ‘La isla de las tentaciones’ y le dijiste ‘a ti lo que se te da bien son las tentaciones’. Me pareció un comentario feo».

La exconcursante de ‘Secret Story’ intentaba justificarse, recordándola que «nos pusieron una prueba y dije que no quería que se me relacionase mucho porque había mucho mamoneo». Esto hizo que la exconcursante de ‘Supervivientes’ se enfadase más todavía.

Carmen no entendía que Marta Peñate fuese tan directamente a por ella. Y, sobre todo, que lo hiciese tan pronto: «La actitud de Marta me ha parecido intentar menospreciarme y desestabilizarme. Me da igual porque he venido a disfrutar», ha sentenciado Nadales.