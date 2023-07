Marta Peñate desmonta lo que se vio con Yaiza al acabar ‘Supervivientes’ y es demoledor

El debate final de ‘Supervivientes 2023‘ bien podría haberse llamado Asraf-vivientes, pues la mayor parte de la velada se enfocó en los conflictos de Asraf Beno con varios de sus compañeros. Uno de los momentos más tensos se produjo cuando tuvo que ajustar cuentas con Yaiza Martín, con la que mantuvo el peor enfrentamiento en la isla. Tanto, que fue expulsada disciplinariamente. Con todo, 66 días después, se veían las caras en plató y ella sorprendió a todos con unas disculpas que nadie vio venir. No obstante, Marta Peñate no parece depositar ninguna credibilidad en ellas.

«A ti (Asraf) sí te tengo que pedir disculpas. Ya lo he hecho con el resto, pero contigo no había tenido la oportunidad de hacerlo. Te pido disculpas por ese día, por lo que te dije, por los insultos que tú acabas de ver que a ti también alguno se te ha escapado en caliente», reconoció Yaiza.

Frente a ello, Asraf, que no se esperaba ese perdón, volvía a hacer gala de su elegancia y su generosidad a pesar del sufrimiento que la pareja de Ginés le hizo pasar. «Yo no tengo que disculpar a nadie, al final, ya está. Ha pasado y si se arrepiente está bien, ya está. Yo no soy nadie para que me pidas disculpas», reaccionó el novio de Isa Pantoja.

Sin embargo, Marta Peñate, que ha sido una de las colaboradoras más duras con Yaiza por su deplorable y violento comportamiento, no se cree esa nueva cara de persona afable y arrepentida que busca transmitir. Para ella no cuela y, aunque no estuvo presente en ese debate final, no tardó ni un minuto en dejar constancia de ello en las redes.

«Yaiza no has cambiado cariño, sigues siendo la misma chunga de siempre», empieza escribiendo en su cuenta oficial de Twitter. «Qué poca clase tienes. Pide disculpas y no intentes tapar el sol con un dedo», termina esa breve pero fulminante publicación que desmonta y hace un retrato exacto de quién es la verdadera Yaiza.