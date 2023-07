Asraf destapa la verdad de lo que causó su expulsión en la final de ‘Supervivientes’

Asraf Beno, como el resto de finalistas, está volviendo a la normalidad poco a poco y retomando el control de su teléfono y sus redes sociales, donde tiene por delante la ardua tarea de enfrentarse a la impresionante oleada de apoyo que ha cosechado; siendo el ganador moral de ‘Supervivientes 2023‘.

El marroquí ya es consciente de cómo ha logrado conquistar a buena parte de los espectadores. Y, este domingo, el concursante realizaba su primer directo en TikTok para establecer su primera toma de contacto con sus miles de seguidores. El joven hacía un repaso de las peripecias que ha vivido en Honduras y de los utensilios que se ha traído de la isla.

Sin embargo, también hubo momento para ponerse serio y dar explicaciones sobre asunto que generó una gran controversia en la semifinal de ‘Supervivientes’. Asraf Beno tuvo la mala fortuna de perder la apnea frente a Adara Molinero. Pese a que había demostrado tener una gran capacidad de aguante en la isla, apenas aguantó un minuto de tiempo.

Esa inesperada derrota fue letal para él, pues provocó que no alcanzara la inmunidad de cara a la final y, por ende, fuese nominado. Si no hubiera sido así, muy probablemente la final y el resultado de la final de ‘Supervivientes 2023’ se hubiese escrito de otra manera. La decepción de los seguidores de Asraf fue tremenda e incluso fueron muchos los que cayeron en teorías conspiranoicas y señalaron que se dejó ganar.

La polémica estuvo servida y, a propuesta de Isa Pantoja, el superviviente ha decidido explicarse y contar lo que realmente pasó en la apnea y el por qué salió antes del agua que Adara. «Simplemente tenía frío, estaba temblando, me metí muy rápido en el agua. Adara se estaba aclimatando poco a poco, estaba haciéndolo bien y yo lo hice de una manera muy brusca el meterme en el agua. Llevaba una sudadera porque hacía frío, me quité la sudadera, tenía el cuerpo muy caliente, me metí de repente y no debes meterte de golpe porque se sofoca el cuerpo», empieza relatando.

«Intenté relajarme, pero empecé a temblar y no podía controlarme. No fue por falta de aire, cogí muchísimo, pero claro, como me bombeaba el corazón rápido, llegué a un nivel de asfixia muy rápido y tuve que salir en un minuto. Normalmente el nivel de asfixia me llega a los tres minutos, pero me llegó antes por el corazón y porque estaba temblando. No había nada más», zanja Asraf para acabar con las especulaciones torticeras.