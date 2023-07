Nadie vio venir lo que Yaiza ha hecho con Asraf en el debate final de ‘Supervivientes 2023’

Uno de los momentos más tensos que se han vivido durante la emisión de ‘Supervivientes 2023‘ fue el encontronazo entre Asraf Beno y Yaiza Martín por el que esta última tuvo que ser expulsada disciplinariamente. Un intercambio de reproches y acusaciones al que los dos protagonistas le han puesto el punto y final durante la emisión de la última entrega dominical del reality.

«Me sabe mal. Me sabe mal por la situación. No sé, en verdad he querido entenderte, no sé por qué lo hiciste, la verdad», ha reaccionado la pareja de Isa Pantoja después de recordar aquel momento. «Te lo voy a explicar, ¿puedo? Llevo tres meses esperando este momento y voy a hablar, de verdad. Está claro que estamos a la palestra y hay diversidad de opiniones y de críticas que, al final, si las quieres ver como constructivas que es mi caso lo voy a seguir asumiendo», ha comenzado diciendo Yaiza.

Acto seguido, Yaiza Martín ha proseguido defendiendo el papel de sus compañeros. «Lo primero que hice cuando salí fue pedir disculpas por las formas, por los tonos, por lo que dije e incluso por lo que hice. No voy a justificar las palabras porque evidentemente están ahí, pero sí que les pedía. ellos que no se involucrarán». De igual manera, Yaiza ha contextualizando la monumental trifulca que mantuvo contra Asraf. «Entiendo que ha sido un cúmulo de cosas, que es lo que han dicho todo lo demás, el pica pica… Eso lo acumulé, acumulé tu victimismo. Cuando te ibas a tú momento que te salías de la cena y nos dejabas sin hablar, que es lo que antes Manuel explicaba, que dices las cosas y después te ibas a picar almendras».

En la misma línea, Yaiza ha remarcado: «Tú victimismo casi que lo potenciamos todos y somos partícipes de eso y asumo mi parte. Ese día asumo lo que te dije y te lo dije con ese saco lleno». En ese instante, Ion Aramendi ha interrumpido a la canaria: «Puedes dar mil vueltas, pero ha sido una expulsión disciplinaria por una actitud agresiva repetida. Tienes que pedir disculpas si lo crees oportuno».

La reacción de Asraf ante las disculpas de Yaiza

Un momento que Gabriela Arrocet ha aprovechado para arremeter contra Yaiza recomendándola pedir disculpas al resto de los compañeros. «A ti (Asraf) sí te tengo que pedir disculpas por ese día, por lo que te dije, por los insultos que tú acabas de ver que tú también alguno se te ha escapado en caliente», ha reconocido Yaiza. Frente a ello, Asraf ha terminado diciendo: «Yo no tengo que disculpar a nadie, al final, ya está. Ha pasado y si se arrepiente está bien, ya está. Yo no soy nadie para que me pidas disculpas».