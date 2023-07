Artur Dainese quita la careta a Adara con su revelación sobre Bosco en ‘Supervivientes’

El romance entre Adara y Bosco en ‘Supervivientes 2023‘ ha sorprendido a propios y extraños. De hecho, se ha convertido en uno de los temas principales del debate final debido fundamentalmente a la reacción de Artur Dainese, el concursante con el que se le comenzó a vincular a Adara. Al parecer, el modelo ucraniano no ha podido digerir la relación entre la joven y el ganador de la edición a tenor de lo que ha dado a conocer en pleno debate.

«A Adara la vi cambiada cuando estaba nominada conmigo y no antes porque siempre ha hablado mal de Bosco y Bosco siempre ha nominado a Adara», ha comenzado señalando el modelo. Unas palabras que ha querido ratificar a continuación: «Es verdad, de repente este cambio lo vi cuando estaba nominada conmigo y bueno, ya está, empezó a jugar con Bosco, se ha acostado con él…».

La provocadora y chulesca reacción por parte de Adara no se ha hecho esperar: «Huele a celitos». En esta ocasión, Artur Dainese ha vuelto a tomar la palabra, aunque dirigiéndole un claro mensaje a Bosco y advirtiéndole de la verdadera cara de Molinero: «Siempre ha hablado mal de Bosco, hay que mojarse brother». «Yo me tiro a la piscina de cabeza si quieres. Adara y yo empezamos con baches, pero un camino plano no mola, mola más con baches. Entonces es mejor», ha contestado el sobrino de Pocholo.

Por su parte, Adara ha manifestado: «Con mis cosas buenas y mis cosas malas, transparente soy un rato». Así pues, Artur seguía en sus trece desenmascarándole: «Pienso que en tres meses y pico dices una cosa, de repente estás nominada conmigo, él se salva y al día siguiente te acuestas con Bosco. Es un poco raro». «Sé que duele», le ha arreado Adara con la intención de zanjar el tema. «Si me estabas manipulando, lo has conseguido», ha ironizado Bosco con Adara antes de darle un tierno beso en el cuello.

Más allá de la polémica originada por Artur Dainese, Adara ha hablado largo y tendido sobre sus sentimientos. De hecho, sobre ello ha asegurado: «Yo a mis sentimientos no les voy a poner límites, pero hay que conocerse fuera». «¿Queréis seguir conociéndoos fuera?», ha preguntado el presentador ante lo que la joven ha apuntado: «Pues no lo hemos hablado, pero por mi parte sí». En la misma línea, Adara ha proseguido desvelando las bondades de su pareja actual: «Es muy caballeroso, siempre está pendiente de mí, me quiere ayudar…».