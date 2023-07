Adara lanza esta escandalosa acusación contra Asraf en ‘SV’ y él pide abandonar: «Me voy»

Adara y Asraf siguen con cuentas pendientes aún habiendo terminado su paso por ‘Supervivientes 2023‘. Precisamente durante el debate final los espectadores han podido ser partícipes de un duro cara a cara que evidencia su animadversión. Ya desde el primer momento ambos han intercambiado reproches. El primero de ellos ha llegado a colación del señalamiento que Adara hizo a Asraf en plena final cuando aseguró que el joven había exagerado las cosas.

Un comentario por el que el superviviente llegó a abandonar el plató. «Yo no me lo esperaba. No me gustó y me salí. No es grave, no me lo esperaba, entonces yo flipé y dije «uf, qué raro porque yo no he dicho nunca eso de ella»», ha recordado él. «Tú has dicho otras cosas», le ha arreado ella. No ha sido el único conflicto al que se ha tenido que enfrentar Adara. De hecho, Asraf ha prendido la llama al asegurar: «Ya lo hablé contigo allí en la casa, que si seguías pensado lo mismo para mí, no tenía sentido evolucionar en la amistad… Si una persona sigue pensando igual de mal de mí yo tampoco voy a falsear».

Ante ello Adara no se ha achantado: «Se te olvida la segunda parte de lo que te dije, que yo quería dejar todo atrás. Pero eso no te vale, ¿verdad? es que se te acaba de olvidar». Asraf parecía seguir en sus trece: «Tú pretendes que tengamos una relación de la hostia, como falsa, como que nos llevamos super bien y tú piensas mal de mí todo el rato. No puedo estar bien con una persona que piensa mal de mí todo el rato». Unas palabras con las que se ha ganado el aplauso del público presente en plató.

Adara acusa a Asraf de hacer un doble juego y este la llama mentirosa 💥



🏝 #SVDebateFinal

🔵 https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/ESAH2cqzbw — Supervivientes (@Supervivientes) July 2, 2023

Asraf saca músculo frente a Adara

Adara Molinero no ha pasado por alto las críticas de Asraf. «Yo no podía mirar hacia otro lado con todo lo que estaba pasando. Me habrá perjudicado, pero he sido fiel a mí y a mis valores y a lo que he sentido. Creo que (la situación) no se hubiera llegado a entender. Si hubiera un 24 horas se hubiera entendido a la perfección su doble juego. Por detrás te trata bien, con cariño, com agradeciendo lo que vivimos y en cámara te pone en un compromiso continuo…».

Tal ha sido la intensidad del cara a cara, que Asraf no ha podido evitar sobre pasar los límites que hasta entonces había tenido en su trato con Adara. Mucho más desinhibido, le ha arreado diciendo: «Estás siendo muy mentirosa. Al final yo he estado callado mucho tiempo y no he querido tirar de la cuerda. En ese momento flipé y respeté por la amistad que teníamos… Tú has tenido muchos feos conmigo detrás de cámara y yo nunca he tenido feos contigo detrás de cámara. Te has inventado que yo detrás te he estado picando porque tú a mí nunca me has dicho nada».

Unas críticas a las que Adara apenas ha atisbado a contestar: «Me da exactamente igual, me la repampinflas». «Si te molesta algo de mí coges y me lo dices detrás», le ha afeado Asraf. «Te lo dije y seguiste exactamente igual». El cuarto finalista ha terminado asegurando: «Di lo que quieras. Estoy tranquilo. Yo he sido fiel a mi mismo y a mi amistad contigo y por lo que he visto no lo has sido tú». Una frase con la que se ha ganado el cariño del público. Los aplausos han sido una constante dejando a Asraf como el claro vencedor en este disputado duelo.

Asraf dice que siempre le ha sido fiel a Adara, pero que Adara no le ha sido fiel a él 💣💣💣



¿Estáis de acuerdo con él?

🔁 Aplaudo sus palabras

♥ No comparto sus palabras



🏝 #SVDebateFinal

🔵 https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/wKJhCi702o — Supervivientes (@Supervivientes) July 2, 2023

Se recrudece el conflicto entre Adara y Asraf

Las cuentas pendientes entre los dos han seguido siendo el tema vertebrador del debate. En esta ocasión, Asraf ha defendido su postura: «He recapacitado y eh dicho a ver en qué he podido fallar, pero luego me he dado cuenta que no he logrado entenderlo del todo y no me ha llevado a ningún lado». Por su parte Adara ha explicado: «Por detrás de cámaras me tratabas de una manera y por delante de otra». «Ya estoy cansado de que insinúes de que detrás de cámaras te trataba mal. Yo lo permití en ese momento, está enfadada…. pero de ahí a que intentes jugar de esa manera, no me ha gustado. El que ha notado el cambio completo fui yo», ha contestado él.

Lejos de quedarse callado, Asraf ha continuado expresando su malestar con Adara: «Lo he sentido (que ella me ha traicionado) hasta el día de la final. Cuando dijo que era muy pesado… No es algo del otro mundo, pero no me lo esperaba y he sentido como que todo lo que se ha ido acumulando como que ha ido cogiendo consistencia». «De verdad, me parece una exageración todo. Me parece todo brutal. Él sí (me ha traicionado) a mí. Si yo sé que Jonan está en un día malo o desbordado, no me voy a poner a tirarle de la cuerda o a ponerle en una situación incómoda», ha asegurado ella.

Una acusación que él ha ejemplificado asegurando: «Una vez me tiraste almendras a la cara». Las reacciones no se han hecho esperar. «¿Cómo? ¿Que te he tirado almendras a la cara yo? ¿Cuándo ha sido este momento?», ha expresado visiblemente alterado el joven, mientras que Adara ha explicado: «Sí, había personas delante, pero no lo voy a sacar». Tras una breve pausa, el conflicto ha seguido recrudeciéndose. «Estábamos todos comiendo almendras, las iba a pasar, cogió y me las tiró a la cara», ha descrito la joven al tiempo que añadía: «hay muchos más ejemplos así». De igual manera, otros compañeros como Bosco han dado la cara por Adara corroborando su versión: «Sí que hubo la discusión… Yo me acuerdo de la discusión. Si Adara dijo eso sería que alguna almendra le cayó en la cara, entiendo». «Yo flipo chaval, no tengo palabras», ha atisbado a decir Asraf.

El amago de abandono de Asraf ante la afrenta de Adara

«Qué te voy a decir ya, cada uno ha explicado lo que siente, lo que cree que ha vivido. Yo he vivido eso y no me he sentido cómoda», ha proseguido diciendo Adara. Un comentario que Asraf no ha tolerado: «No has vivido eso, no mientas Adara. No te he tirado almendras en la cara en la vida. Yo de verdad que esto, yo no. Joder eh». De hecho, el concursante ha llegado a amenazar con abandonar el plató: «Por respeto al programa eh, pero que cojo y me voy, te lo juro. Me siento mal, no voy a permitirlo. Es que no sé, me quedo sin palabras. Es que me quiero ir por inventarse eso». «¿Estamos de coña o qué? De verdad que yo esto no entiendo nada», ha reaccionado ella. «Eso es lo que digo yo», le ha espetado Asraf. «Estamos hablando y conversando, ¿te sientes acorralado y por eso te quieres ir?», le ha recriminado ella. «Estoy viendo que estás mintiendo y no me gusta y como no me gusta esta situación, no tengo por qué aguantar esto».

🚨 Asraf amenaza con abandonar el debate tras las palabras de Adara 🚨



🏝 #SVDebateFinal

🔵 https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/bTBV15mBFc — Supervivientes (@Supervivientes) July 2, 2023