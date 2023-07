El padre de Adara toma esta fulminante decisión tras ‘Supervivientes’ y desconcierta

Jesús Molinero, el padre de Adara, ya confesó en su momento a programas como ‘Fiesta’ o ‘Socialité’ que no estaba siguiendo el concurso de su hija en ‘Supervivientes 2023‘. Según él, sus compromisos profesionales se lo impedían y, además, había optado por mantenerse al margen para evitar meterse en el barro como así ocurrió en ‘GH VIP’.

No solo rehuyó de aparecer en la televisión pese a haber tenido sobre la mesa varias ofertas, sino que también se inclinó por no pronunciarse en redes y estar igualmente ausente en esos lares. Más aún al ser consciente de la enorme polarización que se formó entre los que se posicionaban con su hija y los que lo hacían con Asraf. España estaba dividida y el fanatismo entre un bando y otro era insoportable.

Sin embargo, a raíz del puente de las emociones que protagonizó Adara Molinero en Honduras y en el que volvió a lamentar ante la audiencia su nula relación con su padre, Jesús empezó a dar señales de vida en Twitter. En primer lugar, con un desafiante aviso a Elena Rodríguez, su exmujer. La que ha sido defensora de la joven en ‘SV’ dijo en plató que prefería callar sobre la relación entre su hija y su exmarido y él le respondió sin ambages: «Sí, mejor ten la boca cerrada».

Días más tarde, cuando la continuidad de Adara corría mucho peligro en un ajustado duelo con Artur Dainese, Jesús Molinero no dudó en advertir a la organización de ‘Supervivientes’ de lo que supondría la expulsión de su hija antes de la final. «Adara es una traidora, no trabaja, no hace nada. Adara, Adara, Adara… Como se vaya Adara, ¡termina supervivientes!», sentenció.

El padre de Adara Molinero borra todas sus publicaciones

Y unos días antes de la gran final, el padre de Adara compartió una reflexión inapelable en referencia a la ruptura entre su hija y Asraf Beno. «Ojalá nadie hubiera viajado para verte y darte un mal consejo», fueron las palabras exactas que Jesús Molinero lanzó alto y claro en lo que era un directísimo recado a Elena. Y es que la que también fuera concursante de ‘Supervivientes’ en la edición de 2020 visitó a su hija en la misma semana en la que se consumó ese giro radical de acontecimientos. Y esto hizo saltar las sospechas sobre si ella tuvo algo que ver con el cambio.

Pues bien, ahora que ya todo ha finalizado y que Adara ha vuelto a la normalidad como todos, ha decidido dar marcha atrás y borrar todas esas publicaciones. No ha dejado rastro. Una drástica y muy llamativa determinación que no ha pasado inadvertida y que, tal vez, sea para no complicar más las cosas en su tormentosa relación con su hija.