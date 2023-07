Asraf no tolera lo que descubre de Manuel Cortés en ‘Supervivientes’: «Es demandable»

El debate final de ‘Supervivientes 2023‘ ha propiciado varios déjà vu debido a los continuos enfrentamientos que Asraf Beno y Manuel Cortés han protagonizado. Uno de ellos se ha vivido después de repasar uno de los altercados más violentos entre los hermanos Bollo y Asraf. «Hay cosas que no había visto, hostias eh», ha sido la primera reacción del marroquí. Por su parte, Manuel ha asegurado: «Ni yo tampoco. Imagínate cuando salí. A la primera que vi fue a tu pareja dándome en el carnet de identidad».

Lejos de aminorar la tensión del conflicto, Asraf ha llegado a calificar las imágenes (en las que se veía cómo Manuel decía que se le conocía en televisión por acostarse con Isa Pantoja) como de demandables: «Incluso es demandable. Estoy viendo ahora lo que dijo. Cómo que a mí se me conoce por acostarme con Isa, ¿qué dices tío?». Poco ha tardado el hijo de Raquel Bollo en justificarse: «Ahí estoy diciendo lo que digo, no soy mentiroso. Está mal, perdí los nervios, pero mira, le voy a decir una cosa aquí a España y que España decida lo que quiera». «No voy a entrar en tu juego», le ha advertido la pareja de Isa Pantoja.

Ante ello, Manuel Cortés proseguía diciendo: «Tan malo es el que tiene una actitud como yo que pierde los nervios en ese momento». «No compares que yo no soy igual que tú», le ha arreado Asraf. Aun así, Manuel le ha afeado un nuevo episodio: «Sueltas un comentario muy grave hacia mi hermana que es mi vida y te largas. Te das media vuelta y te vas. Eso no lo hacen los caballeros y tú no eres un caballero». A pesar de estas palabras, Asraf ha mantenido el temple: «No soy igual que tú».

«No lo pintes así porque así no es»: Asraf le para los pies súbitamente a Manuel Cortés

No ha sido el único enganchón entre Asraf y Manuel. En concreto, el reality ha emitido un vídeo resumen de sus trifulcas. «Madre mía, revivir todo esto es una locura. Me parece muy fuerte la discusión y muy fea por las dos partes. Todo esto empezó por un camino, Manuel me dijo que por qué lo hacía, que si lo hacía para que me viesen las cámaras. Empezó el debate, la discusión y a mí no me gusta verme así, verme diciéndole paleto. Eso no me ha gustado. Por mi parte nunca hablé de cosas de fuera, nunca. Eso lo tengo clarísimo», ha reaccionado Asraf.

Por su parte, Manuel Cortés ha tomado la palabra con un claro mensaje: «No me apetece hablar de esto después de tantos días. Es la primera vez que veo la discusión completa y eso me alegra porque aquí se me ha acusado mucho porque la pelea o la discusión siempre suele ser de dos personas y aquí era como que yo contigo, que yo acoso y tal y en el vídeo hemos visto que era totalmente recíproco». «No lo pintes así porque así no es», ha saltado diciendo Asraf. «Lo acabamos de ver», le ha remarcado Manuel ante lo que la pareja de Isa Pantoja ha concluido: «Una cosa es que reconozca que la actitud no me ha gustado y otra que tú vengas a decir que yo he provocado».

En la misma línea, Alma Bollo le ha reprochado a Asraf que siempre desvíe las conversaciones a las supuestas provocaciones. «Que pintéis eso de que yo también voy a provocar, la verdad es que no me está cuadrando», ha compartido Asraf. Ante ello, Manuel Cortés ha tomado la palabra para apuntar: «No entiendo por qué no puedes seguir una conversación en la dinámica en la que la llevamos. Estás hablando de una cosa y hablas de provocación cuando nadie está hablando de provocación. ¿Quién está hablando de provocación?».

«No es provocación Asraf, aquí lo único que hay es que tú eres de una forma de ser, yo soy de otra. No nos hemos llegado a entender. ¿A que yo te he hecho la convivencia muy difícil a ti? Pero tú no te imaginas lo difícil que me la has hecho. Soy un tío que va de frente y lo que tenga que decir lo digo», ha terminado diciendo Manuel.