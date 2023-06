Raquel Bollo denuncia lo que está pasando por ‘Supervivientes 2023’ ante la inminente final

Raquel Bollo ha vuelto a poner de manifiesto su animadversión hacia Asraf Beno y, de paso, hacia Isa Pantoja, con la que ha protagonizado fuertes enfrentamientos en el plató de ‘Supervivientes 2023’. A dos días de que el joven pueda convertirse en ganador de ‘Supervivientes’, la madre de Manuel Cortés y Alma Bollo ha pedido a sus seguidores que salven a Bosco, y no a Asraf, en la última nominación de esta edición.

La diseñadora ha dejado clara sus preferencias, posicionándose claramente del lado de Bosco Martínez- Bordiú. Algo por lo que ha recibido numerosas críticas, pues muchos son los que ven en esta defensa un nuevo intento de ir contra Asraf e Isa. Tal ha sido el aluvión de críticas recibidas, que ella misma ha querido defenderse respondiendo con contundencia a los ‘haters’.

Raquel Bollo explota: «Esto se ha convertido en una dictadura»

Ha sido el mensaje de una de sus seguidoras, quien le ha tachado de «borde» por pedir que salven al sobrino de Pocholo, lo que le ha hecho estallar a través de sus stories de Instagram. Muy enfadada, Raquel Bollo ha puesto los puntos sobre las íes a todas esas personas que juzgan su decisión: «Flipo con las personas que pretenden que yo salve a quien ellos quieren… Esto se ha convertido en una dictadura donde tienes que votar a quien ellos quieren para que no te insulten. Señora, yo votaré a quien me apetezca y no por ello estoy cometiendo un delito. En esta nominación salvo a Bosco, me encanta su forma de ser y su buen rollo, cada cual que vote a quien quiera para ello hay libertad».

Mercedes Milá, gran defensora de Asraf e Isa

Frente a quienes quieren que Asraf no llegue a la final y mucho menos sea el ganador de ‘Supervivientes 2023’, como es el caso de Raquel Bollo, están los que ven en él al claro vencedor de esta edición del reality. En este segundo grupo se encuentra Mercedes Milá, quien se ha convertido en la más fiel defensora tanto del concursante como de su chica, Isa Pantoja.

Para la que fuera presentadora de ‘Gran Hermano’, el marroquí es digno merecedor de los 200.000 euros de premio. Y así lo ha hecho saber en numerosas ocasiones a través de sus redes sociales. En su última publicación en Instagram, Mercedes Milá expone los motivos por los que Asraf Beno debería ser el ganador: «Este chico que no ha hecho otra cosa durante todo el concurso que nadar contracorriente sin todavía hoy saber por qué no le querían. Asraf Beno es el único ser humano con el que yo me iría de viaje, con él y con su chica que ha pasado, para mí, a ser una escuela de vida».