Raquel Bollo es capaz de insinuar esto de Isa Pantoja en ‘Supervivientes’ y nadie le frena

Isa Pantoja y Raquel Bollo han protagonizado infinidad de momentos de tensión en el plató de ‘Supervivientes 2023‘, pero ninguno como el que se ha vivido con Manuel Cortés como testigo. El superviviente ha reaparecido tras su periplo por Honduras y ha sido partícipe de uno de los momentos más broncos vividos en plató. Una trifulca que se ha dado cuando Raquel Bollo se ha atrevido a acusar a Isa de «cargarse» el concurso de su primo.

Todo ha comenzado cuando Manuel Cortés le ha afeado a Isa no actuar como una verdadera prima: «¡Qué poco me conoces! Cómo se nota que somos primos, pero qué poco me llamabas por teléfono y qué poco te juntabas conmigo». Las reacciones no se han hecho esperar e Isa le ha afeado el golpe bajo. «A mí no puedes reprocharme eso porque yo también te he necesitado en algunos momentos y te has postulado al lado de otra persona que también me ha hecho mucho daño (Kiko Rivera)».

Con la intención de esquivar el conflicto, Isa Pantoja ha comentado: «Creo que hay temas muy feos que no hay que tocar porque es absurdo y no se puede hablar realmente bien. Esto no es nuestra vida personal, es un concurso». Una intervención que ha hecho saltar a Raquel Bollo: «Pues no las saques desde el minuto uno, que eres muy lista».

Raquel Bollo acusa a Isa Pantoja de cargarse el concurso de su hijo en ‘Supervivientes’

De igual manera, Raquel Bollo le ha enviado un directísimo mensaje a su hijo: «Manuel, para porque no has visto nada y ella cree que yo te lo he contado. No has visto nada. Ella, desde primera hora, ha sacado a la familia». Tras ello, Raquel ha señalado el momento en el que, según ella, Isa Pantoja se cargó el concurso de su hijo en ‘Supervivientes’.

«Ella dijo «uy lo que ha dicho mi primo, me lo esperaba de cualquier concursante, pero de él no». Ahí se cargó tu concurso ella», han sido las palabras que ha pronunciado Raquel visiblemente nerviosa y sin dejar de señalar a Isa con el dedo. Con la intención de contestar, Chabelita ha asegurado que iba a ser lo más respetuosa posible a pesar de esa grave e intolerable acusación. «Todo lo respetuosa que no has sido conmigo», le ha arreado Raquel. «No le estás haciendo ningún favor a tu hijo», le ha respondido Isa.

Raquel Bollo afirma que Isa Pantoja se cargó el concurso de su hijo 😱



Los reproches no han cesado, puesto que Raquel Bollo no ha tardado en asestarle un nuevo golpe: «Tú que sabes mucho de televisión se la estás metiendo doblada». Finalmente, Isa Pantoja ha concluido con una inapelable réplica: «Te estás metiendo muy injustamente conmigo. Quieres mucho a mi madre, pero mira cómo te comportas. No entiendo que te pongas así si tanto me quieres supuestamente y tanto quieres a mi madre. Me parece esto muy sucio, la verdad».