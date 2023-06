Raquel Bollo da donde duele con esta frase sobre el final de ‘Sálvame’ y desvela algo inédito

Las espadas están en alto entre Raquel Bollo y María Patiño. Después de que la presentadora de ‘Socialité’ definiera a la madre de Manuel Cortés como «chantajista emocional», ésta ha aprovechado su presencia en ‘Fiesta’ este domingo 25 de junio para contestar a su antigua compañera de ‘Sálvame’.

La colaboradora del programa de Emma García ha podido ver las imágenes en las que María Patiño arremetía contra ella. Tras lo cual, mirando a cámara, le ha contestado de forma contundente, y con algún que otro dardo: «Yo no me considero ninguna chantajista emocional. La tristeza mía es que han tenido que pasar 14 años para que se den cuenta de todo lo malísima que soy, todo lo mal que me comporto en un plató. Me lo podían haber dicho hace tiempo».

La sevillana ha reprochado a la periodista sus palabras en ‘Sálvame’. Y es que ésta, cuando le dijo esas palabras, se dirigía muy enfadada a Josep Ferré, que en ese momento se encontraba disfrazado de Raquel Bollo: «No sé si María realmente se dio cuenta de que no era yo porque la vi con un gesto y un ímpetu… que me dieron ganas de decirle que no era yo. Si hubiera visto las imágenes en ese momento le hubiera escrito para decirle que me podía decir lo que quisiera por ahí (refiriéndose al móvil)». Un comentario irónico que desató las risas de Emma García y del resto de sus compañeros.

Raquel Bollo asegura que se fue del programa por una «cuestión de salud mental»

Además, Raquel Bollo también ha explicado que fue decisión suya abandonar ‘Sálvame’, y lo hizo por una «cuestión de salud mental». La colaboradora ha reconocido que, aunque allí haya tenido «momentos maravillosos», también tuvo otros terribles. «Los malos han sido muy duros y por eso decidí irme. Una vez fuera también quise defenderme porque tengo el derecho de hacerlo donde tengo que hacerlo cuando se han pasado unos límites. Estoy cansada de hacerlo y de justificarme. Y para eso hay un juzgado».

La madre de Manuel Cortés y Alma Bollo ha querido también mandar un recado a todos aquellos que la escriben cariñosos mensajes, y darles las gracias por todo su apoyo y cariño. Al hilo, también ha desvelado por primera vez que le ofrecieron volver al programa con motivo de la participación de sus hijos en ‘Supervivientes’. «Os digo ya que por qué no me defiendo y no hablo y no aclaro ciertos temas. Hace años que me fui y no hace mucho me propusieron volver, pero no quise volver. Cuando mis hijos entran en el reality también me dijeron de colaborar y no he querido porque mi tema en el juzgado seguía para delante e incluso alguna demanda ya se había ganado».

La madre de Manuel Cortés, sobre ‘Sálvame’: «Ya no están»

Muy enfadada, Raquel Bollo no puede creer que a estas alturas, se diga que no sabe comportarse en un plató de televisión. «Habéis llevado a personas allí para que yo salte. Cosas que duelen, que habéis aplaudido, que lo habéis llamado el momentazo… Esa era yo, y a mí nadie me echó, me fui yo. Y en cuanto a Patiño, no la he contestado nunca, ya no están en el programa así que no voy a decir nada«, ha espetado la diseñadora con sorna. Una frase demoledora en estos momentos con la herida por la reciente cancelación aún abierta.

Además, también ha querido dejar claro que nunca ha dicho nada malo de su amiga Belén Esteban: «En televisión se pierde muy rápido la memoria, pero yo la tengo muy buena. Jamás he tirado a los leones a Belén cuando estaba en ‘GH VIP’. Diga lo que diga la voy a seguir queriendo porque ha estado en muchos momentos conmigo, porque me ha apoyado muchas veces y haga lo que haga si tengo que hablar algo con ella lo hablo. Pero jamás la tiré. Estuve callada porque ella tenía una amistad con alguien allí que a mí no me venía bien. Y preferí no decir nada y callar porque la quiero. Fui la única que no dije nada», ha sentenciado Raquel Bollo en ‘Fiesta’.