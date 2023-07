Jaime Nava desvela el precio pagado por concursar en ‘Supervivientes’: «He perdido…»

Jaime Nava dejó su carrera como deportista de élite para ser actor. Y lo cierto es que se está haciendo un hueco, aunque él mismo reconoce que es muy difícil. En la televisión ha participado en realitys tan dispares como ‘MasterChef’ o ‘Supervivientes 2023′, su última andadura televisiva.

El intérprete no cree que su paso por el programa de Telecinco le haya perjudicado en su carrera como actor. «Espero que no me perjudique porque yo sé quién soy y la imagen que proyecto y a lo que he ido a ese programa», reconoce en una entrevista a la revista ‘Diez Minutos’.

Además, como él mismo confiesa, «el mundo de la televisión y de la ficción cada vez van más de la mano. Hace años ya tenía bastantes prejuicios con participar en un programa como ‘Supervivientes’. De hecho, ya me lo habían ofrecido, aparte de que en aquella época no podía, yo siempre he pensado que la faceta de supervivencia y vivir la experiencia me apetecía, pero tenía prejuicios con las imágenes que veía, donde se discutía por cualquier cosa. Al final, me he quitado esos prejuicios. No me arrepiento. Además, he dado una versión real de mí».

Sobre si se lleva amigos de su paso por Honduras, Jaime Nava reconoce que «hacer amigos de verdad en televisión es complicado, pero sí me llevo amigos». Eso sí, enemigos «ninguno, porque es absurdo pensar que tienes enemigos por haber estado unas semanas en un contexto complicado como es el de ‘Supervivientes'».

La espinita clavada de Jaime Nava: «Me muero por…»

El actor admite tener una espinita clavada: «Me muero por hacer teatro. Se dice que es donde se demuestra que eres un actor. No le tengo ningún miedo. Hay que hacer teatro, porque es la madre». Aunque le encanta el mundo de la interpretación, deja claro que no hubiera renunciado a ir a ‘Supervivientes’ por un papel: «Porque cuando tomas una decisión hay que ir hasta el final».

Lo más duro para él de embarcarse en la aventura ha sido el tener que separarse de su hija, de la que dice que «llegó como un regalo caído del cielo hace un año. Separarte de un bebé de siete meses no es nada fácil porque es un periodo en el que el bebé va evolucionando cada día. Me he perdido tres meses de su vida. Ha sido difícil», concluye Jaime Nava.