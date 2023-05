‘Supervivientes’ expulsa a Jaime Nava y lo que hace al despedirse de Adara no se vio venir

Uno de los momentos más esperados de la duodécima gala de ‘Supervivientes 2023‘ ha sido el cierre del televoto y, por consiguiente, la expulsión semanal. Cabe recordar que hace una semana los espectadores del reality decidieron expulsar a Ginés Corregüela. Ahora, un nuevo concursante ha seguido sus pasos a decisión de la audiencia. En esta ocasión, Jaime Nava ha sido el escogido por los espectadores.

Hay que resaltar que, tras el cierre de la Playa de los Olvidados y la unificación completa, el recién expulsado no dispone de una segunda oportunidad en el concurso. Hasta hace unas semanas, los expulsados pasaban a medirse con los concursantes olvidados. Sin embargo, la situación ha cambiado y Jaime Nava sale de ‘La Palapa’ como eliminado definitivo y con billete directo a España.

De igual manera, durante la emisión el pasado martes de ‘Tierra de Nadie’, se llevó a cabo la salvación de uno de los concursantes: Jonan Wiergo. Por tanto, el número de participantes nominados se redujo a tres; de los cuales uno de ellos ha resultado expulsado. Como decimos, ha sido Jaime Nava.

La expulsión semanal se ha comunicado durante el transcurso de la duodécima gala de ‘Supervivientes 2023’ en La Palapa. Para proceder con la expulsión, Carlos Sobera ha conectado con ellos para cerrar las líneas. De igual manera anunciaba, en primer lugar, la salvación de Artur Dainese.

Jaime Nava, nuevo expulsado de ‘Supervivientes 2023’

Justo después, el presentador daba a conocer el nombre del expulsado. «Los espectadores de ‘Supervivientes 2023’ han decidido que el concursante salvado sea Bosco», fueron sus palabras. En consecuencia, Jaime Nava resultaba ser el eliminado.

Como viene siendo habitual, el recién expulsado ha tenido que otorgarle la ventaja a Artur Dainese y el lastre a Adara Molinero por elección propia. A pesar de concederle el lastre, Jaime Nava se ha despedido dedicándole unas emotivas palabras a su compañera Adara Molinero.

«Esta semana hemos tenido un par de conversaciones guays. Hemos hablado y justo he empezado a descubrir a una Adara que no conocía con la que resulta que se puede hablar. Resulta que no me parece tan basta como yo pensaba… Que sepas que me ha gustado tener un par de momentos contigo», fueron las palabras de Jaime. Finalmente ha sido Artur Dainese el beneficiado de la dinámica propuesta por la organización.