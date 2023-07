Horóscopo de hoy, miércoles 26 de julio: Ranking de los signos con más y menos suerte

La astróloga Esperanza Gracia ha adelantado cuál va a ser el devenir de cada signo zodiacal durante hoy miércoles: Acuario, Escorpio, Aries, Géminis, Tauro, Virgo, Cáncer, Piscis, Libra, Leo, Sagitario y Capricornio.

El ranking de los signos del zodiaco con más suerte para hoy es el siguiente: Leo, Cáncer y Escorpio son los más agraciados, y Piscis, Géminis y Capricornio decaen al farolillo rojo como los que menos.

Según ‘El Horóscopo de Esperanza Gracia‘, ayer martes 25 la Luna alcanzó su fase de Cuarto Creciente en el signo de Escorpio. Este fenómeno va a potenciar nuestra intuición y nos ayuda a despedir el mes de julio llenos de vitalidad y energía. Con el planeta Venus retrógrado en Leo, hay riesgo de desavenencias y rupturas en las relaciones. Atentos.

Consulta el ranking completo con la predicción del horóscopo en los signos del zodiaco de más a menos afortunados para hoy, miércoles 26 de julio de 2023:

1. Horóscopo diario Leo

Felicidades, ocupas el primer puesto del ranking. Con el Sol en tu signo estás imparable. Tomarás una decisión importante con acierto y tu vida se beneficiará mucho de ello. Si hoy tienes una cita, vas a triunfar porque estás tremendamente seductor.

2. Horóscopo diario Cáncer

Hoy tendrás mucha iniciativa y, como, además, las circunstancias que te rodean están de tu parte, podrás cumplir todos los objetivos que te marques. Puedes recibir un dinero que no esperabas.

3. Horóscopo diario Escorpio

El éxito te aguarda, pero céntrate en tus objetivos, sin distracciones. Tu futuro viene lleno de momentos fascinantes. Arriésgate tomando esa decisión que puede cambiar tu vida.

4. Horóscopo diario Acuario

Es un buen momento para desarrollar tus ideas, sobre todo aquellas que pueden ser más innovadoras. Toma la iniciativa y lánzate. Tendrás mucho optimismo y la fuerza necesaria para sacar adelante lo que te propongas.

5. Horóscopo diario Libra

Una noticia inesperada puede ayudarte a lograr ese objetivo que tanto deseas. Buen momento para plantearte algún cambio en tu vida. En el amor, podrás vivir momentos de mucha ternura y complicidad.

6. Horóscopo diario Tauro

No pongas barreras a tus sentimientos y déjate llevar por lo que te dicte tu corazón en cada momento. Con el planeta Júpiter en tu signo, estás a punto de cumplir un sueño que acaricias desde hace tiempo.

7. Horóscopo diario Aries

Hoy estarás empático y con muy buena disposición para colaborar con los demás. Irradiarás un encanto tan especial que va a atraer mucho. Conseguirás algo que dabas ya por perdido.

8. Horóscopo diario Sagitario

Puede que estés decaído por algo que ha sucedido, pero sabes que para ti no hay barreras cuando te propones algo de verdad, así que abandona ese desánimo y ponte a ello, te van a sorprender los resultados.

9. Horóscopo diario Virgo

Debes armarte de paciencia ante los imprevistos que puedan surgir, pero te sentirás satisfecho contigo mismo por lo bien que vas a saber solventarlos. Haz algo divertido que te ayude a alejarte de la rutina.

10. Horóscopo diario Piscis

Hoy tendrás una actitud muy positiva ante la vida y eso te ayudará a superar cualquier altibajo emocional que puedas sufrir. Tu vida profesional estará muy favorecida, y puedes recibir un dinero inesperado.

11. Horóscopo diario Géminis

Valorarás todo lo que la vida te ofrece, dejando a un lado lo que te hace sufrir. Debes intentar no destacar demasiado para no despertar envidias, hacer algo de ejercicio y no someterte a situaciones estresantes.

12. Horóscopo diario Capricornio

Mantén a raya tus pensamientos negativos y utiliza todos tus recursos y tu fuerza interior para que nada te pueda desestabilizar y consigas todos tus objetivos. Sueños premonitorios.