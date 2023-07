El inesperado vínculo de los Mozos de Arousa y Ion Aramendi antes de ‘Reacción en cadena’

Los Mozos de Arousa se han erigido como la gran revelación de ‘Reacción en cadena‘ al sumar más de 35 programas ininterrumpidos. Ningún equipo había logrado una permanencia tan elevada en el concurso de Ion Aramendi desde que arrancó sus emisiones en Telecinco en diciembre de 2022.

Pero lo de los tres jóvenes de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) es de otro mundo. Y no solo han conseguido batir récord en ese sentido, también en el bote acumulado: más de 200.000 euros y subiendo. El tridente se desenvuelve en las pruebas con una pericia que no deja de sorprender cada tarde y su simpatía ha conquistado a los espectadores. De hecho, han contribuido a que el game show de Mediaset haya incrementado su seguimiento considerablemente en las últimas semanas con máximos de audiencia.

No obstante, ‘Reacción en cadena’ no es el único concurso en el que han participado y lo cierto es que, a juzgar por su soltura ante los focos, se nota. La gran mayoría de los televidentes de Telecinco no lo sabrá, pero los Mozos de Arousa fueron Los Lapas en ‘Bloqueados por el muro’, un formato que presentó Àngel Llàcer en La 1 de TVE en el verano de 2020.

En aquella incursión televisiva, Raúl, Borjamina y Bruno formaron equipo junto a su amigo Pablo, batiendo también récord de mantenimiento en el programa con 19 programas y 38.000 euros acumulados.

Pero es que, además, Borjamina y Raúl Santamaría, que son hermanos, han participado por separado en otros concursos. Ambos estuvieron por separado en ‘El Cazador’ en el años 2021, el concurso de TVE que ahora presenta Rodrigo Vázquez pero que en ese momento conducía Ion Aramendi. Un desconocido vínculo del pasado que ahora ha recobrado actualidad.

No obstante, los hermanos que conforman el trío de los Mozos de Arousa no solo se pasearon por estos concursos de la cadena pública. Ambos también probaron suerte en ‘Ahora caigo’ en Antena 3. En el caso de Raúl, concursó en enero del 2019, y Borjamina protagonizó las últimas entregas del espacio presentado por Arturo Valls antes de su cancelación en julio de 2021.

Y para acabar este repaso sobre el pasado de los jóvenes gallegos, conviene resaltar que Borjamina, el líder de los Mozos de Arousa, formó parte del Benidorm Fest, el certamen musical con el que RTVE elige al representante para Eurovisión. Como lo leen. En su faceta como DJ, la cual ha revelado en ‘Reacción en cadena’ en alguna ocasión, fue uno de los que pinchó en una de las fiestas organizada por Eurovisión-Spain.