El contundente mensaje de Alejandra Rubio sobre el estado de salud de María Teresa Campos

Alejandra Rubio siente auténtica devoción por su abuela materna, María Teresa Campos, a la que siempre ha dedicado palabras cargadas de admiración y cariño. Y lo ha vuelto a hacer este miércoles 26 de julio en ‘Así es la vida’, donde ha dado la última hora sobre el delicado estado de salud de la veterana comunicadora.

Con motivo del Día de los Abuelos, Sandra Barneda ha entrevistado a una abuela y a un nieto que hacen tik toks juntos. Además, aprovechando la presencia en el plató de la hija de Terelu Campos, la presentadora también ha querido charlar con ella sobre su abuela, quien desde hace meses está recluida en su casa y apenas recibe visitas.

Alejandra Rubio y sus compañeros de ‘Así es la vida’ han recordado la ocasión en que la joven convenció a su abuela para grabar un Tik Tok. «Estábamos comiendo en casa cuando se me ocurrió», ha comenzado diciendo la influencer. Aunque al principio «flipó porque no tenía ni idea de esto», María Teresa Campos hizo gala de su profesionalidad y se metió de lleno en el baile que su nieta le había propuesto. Incluso hasta escogió ella la canción. «Maluma, imagínate», ha recordado la colaboradora.

En el vídeo que en su momento grabaron, se ve a abuela y nieta bailando, improvisadamente, al ritmo de la música, al tiempo que se miran con complicidad y muy sonrientes. Al finalizar, Alejandra Rubio abraza a su abuela, que le devuelve el abrazo al instante. Cuando el vídeo se viralizó, la presentadora no podía entender que le hubiese gustado a tantas personas. «Me preguntaba ‘¿Cuánta gente lo ha visto?’. Y yo le decía ‘tantos’, y me preguntaba: ‘¿Cómo puede ser que tanta gente lo vea?'».

El emotivo mensaje de Alejandra Rubio a su abuela: «Te quiero mucho»

A continuación, Sandra Barneda ha recuperado un momento de 2021 cuando la periodista elogió a su nieta por cómo se fijaba en todo lo que hacía e incluso se dejaba inspirar por sus gustos de ropa. Muy emocionada, la joven ha contado que «siempre he compartido con ella el tema de la moda. Cuando trabajaba yo le escogía looks o, de repente, ella cogía una camiseta y pedía que le añadieran algo. Yo le diseñaba vestidos y ella los mandaba hacer y eso siempre ha sido una unión para las dos».

Tras esto, Alejandra Rubio ha querido dedicar unas emotivas palabras a uno de sus mayores referentes: «Es la mejor abuela del mundo y que he tenido muchísima suerte. He tenido una abuela muy moderna y me ha hecho muy feliz compartir cosas con ella». Con los ojos vidriosos de la emoción, la hija de Terelu Campos también ha hablado de la delicada salud de la periodista: «Está todo bien, para que la gente se quede tranquila». La colaboradora ha acabado mandándole un mensaje muy cariñoso: «Te quiero mucho, abu».

La joven reconoce haber sentido presión por ser una Campos

En otro orden de cosas, la menor del clan Campos también ha recordado junto a Sandra Barneda y César Muñoz sus inicios en la televisión que, curiosamente, fue en un plató conducido también por la presentadora de ‘Así es la vida’. «Ahora lo pienso y digo ‘¡Cómo han cambiado las cosas!'», reconoce.

Alejandra Rubio también confiesa haber sentido la presión de ser una Campos. «¡Es que cómo me voy a comparar con ellas!», exclamaba. Actualmente, la influencer trabaja en televisión, estudia interpretación y tiene claro lo que desea: «Me lancé a la piscina porque mi abuela me dijo, ‘tienes que ir por aquí’, y no le hacía caso, pero tenía razón».

Tras unas cariñosas palabras de la presentadora, la joven reconocía que «es verdad que estoy aquí por mi familia. Pero ya han pasado unos cuantos años y voy avanzando y aprendiendo, estoy muy contenta». «Este mundo es muy cruel, puedes llegar, pero sostenerte es lo que cuesta. Tú acabas de empezar y será mérito tuyo que te sostengas en el tiempo», sentenciaba Sandra Barneda.